В Золотые ворота планируют подвести воду и открыть замурованные окна

. Фото: Полина Немчинова

Владимиро-Суздальский музей заповедник готовится к масштабной реставрации памятников белокаменного зодчества. В этом году музей уже заключил договор на разработку научно-проектной документации по реставрации памятника XII века – Золотые ворота. Договор обошелся почти в семь с половиной миллионов рублей. Проект должен быть готов к осени следующего года, а потом ему предстоит пройти экспертизу.

- Мы очень переживаем за этот проект, потому что в полной мере осознаем меру ответственности музея, - признается генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова. - Сейчас заказана проектная документация, главное слово в которой – реставрация, второе – приспособление. Значит, надо попытаться найти возможность сделать Золотые ворота максимально удобными для их содержания и показа туристам.

Именно поэтому во Владимир пригласили для консультаций архитекторов-реставраторов высшей категории, сегодня таких можно по пальцам пересчитать, и инженера-конструктора высшей категории как объясняют музейщики, когда работаешь с памятниками, надо войти внутрь, увидеть проблемы, которые накопились. Кроме того, специалистам предстоит понять, можно ли провести воду в Золотые ворота, провести отопление в башни внизу, сделав там кассу или экспозицию. Идет обсуждение об увеличение безопасного пространства, выложенного гранитом, вокруг древнего памятника.

- Пространство вокруг Золотых ворот очень маленькое, и оно небезопасное. Сейчас рассматривается вопрос, можно ли увеличить зону безопасности вокруг ворот, которая вымощена гранитом, чтобы можно было безопасно вставать и фотографировать. Я с ужасом смотрю, как новобрачные встают буквально на проезжую часть и делают памятные фото на фоне Золотых ворот, - отмечает Светлана Мельникова. - Но самое главное, нам хочется, прежде всего, решить проблемы по сохранению памятника, максимально продолжить его жизнь. В прошлом году за свои деньги музей сделал исследования нагрузок, геодезию. Они показали, что фундаментная часть XII века в хорошем состоянии, башни XVIII века – тоже не так плохи, как могли бы быть, но XII век стоит лучше. Будем смотреть, каким способом укрепить эти разновременные постройки.

После реставрации гостям Золотых ворот могут отрыться еще невиданные красоты: в надвратной церкви, где военно-историческая экспозиция, планируют открыть свод Ризоположенского храма, который сейчас перекрыт, а также разобрать окна, заложенные во время реставраций предыдущих лет. Но ко все работам приступят, только когда комплексный проект реставрации будет готов и утвержден. Тогда же будет известна и цена вопроса, но пока, по словам Светланы Мельниковой, можно предположить, что реставрация Золотых ворот будет стоить дороже, чем 70 миллионов рублей.