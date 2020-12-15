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Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 15 декабря 2020: в регион поступило 1300 доз вакцины от коронавируса

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 15 декабря 2020 года
Виктория СУХОВА
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фото департамента здравоохранения

фото департамента здравоохранения

Во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 184 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (47 сл. в г. Владимире, 20 сл. в Гусь-Хрустальном, 19 сл. в Муромском, 12 сл. в Ковровском, 12 сл. в Вязниковском, 11 сл. в Петушинском, 10 сл. в Юрьев-Польском, 10 сл. в Александровском, 7 сл. в Киржачском, 7 сл. в Гороховецком, 6 сл. в Камешковском, 5 сл. в Суздальском, 5 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Меленковском, 4 сл. в Селивановском, 3 сл. в Собинском, 1 сл. в Судогодском).

Всего во Владимирской области зарегистрировано 15 647 случаев заболевания (2990 сл. в г. Владимире, 2104 сл. в Гусь-Хрустальном, 1786 сл. о. Муром, 1213 сл. в Ковровском, 1072 сл. в Александровском, 1028 сл. в Петушинском, 792 сл. в Вязниковском, 706 сл. в Юрьев-Польском, 581 сл. в Собинском, 569 сл. в Кольчугинском, 494 сл. в Суздальском, 435 сл. в Меленковском, 429 сл. в Гороховецком, 367 сл. в Селивановском, 347 сл. в Камешковском, 295 сл. в Киржачском, 237 сл. в Судогодском, 202 сл. в г. Радужном).

Во Владимирскую область поступило 1300 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V". Это на 200 доз больше запланированного объема. Власти региона даже открывают дополнительно еще один прививочный пункт к шести ранее объявленным.

300 доз поступило в Городскую клиническую больницу №5 города Владимира, по 250 – в Центральную городскую больницу города Коврова и Муромскую городскую больницу №3, по 150 – в Гусь-Хрустальную городскую больницу и Петушинскую районную больницу, по 100 – в Александровскую и Камешковскую районные больницы. В первую очередь вакцинация охватит медперсонал, учителей и соцработников.

Вакцинация противопоказана людям, у которых хронические заболевания в стадии обострения, тяжелые аллергии, беременным или кормящим грудью, а также лицам старше 60 лет. Кроме того, с момента последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца, а с момента заболевания Covid-19 – не менее 6 месяцев. Вакцина "Спутник V" является двухкомпонентной, то есть уколоться нужно дважды. Второй раз через 21 день после первой прививки.

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