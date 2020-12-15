Губернатор Владимирской области и депутаты Заксобрания схлестнулись из-за ремонта дорог

. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Когда на сайте Законодательного собрания появилась повестка декабрьского заседания, сразу стало ясно, что будет горячо. Ведь именно там должно было решиться, будут преодолевать вето губернатора депутаты или нет по закону «О приватизации госимущества». Однако в итоге еще больший скандал разгорелся вокруг обсуждения бюджета.

«Бюджет – это не просто мешок с деньгами»

Собственно, все началось еще до обсуждения проекта закона об областном бюджете на будущий год. Губернатор Владимир Сипягин еще в начале заседания (которое, кстати, опять проходило онлайн) попросил слово. И с места в карьер обвинил депутатов в том, что они торопятся с принятием законов.

- В последнее время законопроекты готовятся в спешке, - заявил он. – А это приводят к ошибкам и неточностям. И ладно бы это были технические ошибки. Но они приводят к серьезным последствиям. Вот, например, закон «О приватизации». Его принятие приведет к росту коррупции. Но еще больше меня беспокоят правки, внесенные фракциями «Единой России» и «Справедливой России», которые хотят перебросить почти 920 миллионов рублей из областного дорожного фонда на муниципальные дороги. Дело в том, что эти средства были запланированы на ремонт дорог региональных. И если перебросить эти средства, то мы срываем национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вы срываете его! Потому что резерва у нас не остается. И я сейчас стою перед дилеммой: либо мне подписать закон и сорвать нацпроект, либо не подписать, но оставить регион без бюджета.

Звучало это очень угрожающе. Тем более, что позднее к этому высказыванию добавились еще и тезисы директора департамента финансов Вячеслава Кузина, который говорил, что беда этого перебрасывания средств еще и в том, что под нее не разработана методика распределения средств.

- Бюджет – это не мешок с деньгами, - сказал Вячеслав Кузин. – Подо все должна быть разработана методика, иначе мы нарушаем бюджетный кодекс РФ. И если закон не будет подписан, то все расходные обязательства будут ежемесячно финансироваться из расчёта 1/12 к уровню 2020 года. Такое в последний раз было в самом начале девяностых годов.

Прокуратура требует

Однако аргументы «белого дома» депутатов Заксобрания не напугали. Более того, спикер ЗС Владимир Киселев даже сказал, что подчиненные губернатора его «снабжают недостоверной информацией».

- Уж поверьте, все наши законы прорабатываются достаточно подробно и на основе анализа всех данных, - ответил он на эмоциональное высказывание Владимира Сипягина. Так что мне очевидно, что вас ваши коллеги «снабжают недостоверной информацией», так как в данном случае упомянутые вами 920 миллионов рублей не касаются обязательных пяти процентов доходов областного дорожного фонда, направленных на реализацию как раз нацпроектов.

Позднее председатель бюджетного комитета ЗС Михаил Максюков пояснил, что решение о выделении дополнительных средств на ремонт дорог в городах Владимирской области принималось на основе постоянных требований прокуратуры.

- Та регулярно требует, чтобы в муниципалитетах дороги привели в нормативное состояние, - сказал он. – Исходя из этого, первым нашим шагом была передача 50 процентов поступлений транспортного налога в муниципальные бюджеты. А теперь вот и выделена соответствующая субсидия объемом в 917 миллионов рублей. Что касается распределения средств, то им занималась Ассоциация муниципальных образований Владимирской области. При этом средства на нацпроекты в Дорожном фонде никто не трогает. Мы не собираемся их срывать.

Более того, Михаил Максюков предложил областной администрации создать рабочую группу по разработке методики распределения средств муниципалитетам, в которую, в том числе, должны войти и представители исполнительной ветви власти. В итоге, депутаты, голосуя по бюджету, приняли его со своими правками, но без правок губернатора. И заодно и за рабочую группу проголосовали. Теперь дело за «белым домом»…