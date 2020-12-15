«Не везде могут встать наши декорации»: актеры драмтеатра рассказали об игре на других площадках

Восстановительные работы начнутся после проекта. Фото: Валерия ПРОНИНА

Семь премьер, спектакли под открытым небом в Суздале, гастроли в шести городах России и награды, привезенные с известных театральных фестивалей, - таковы итоги работы труппы владимирского театра драмы в 2020 году. Помимо ярких событий, в этом году были и трагические: пожар в здании родного театра, когда сгорели главная сцена и зрительный зал. В итоге, актерам пришлось выступать на других площадках, а из-за пандемии коронавируса - добавить онлайн-формат.

- Вопреки всему мы выполнили планы, которые были намечены на 2020 год. До введения ограничений успели съездить на гастроли с тремя спектаклями на Кипр, в Смоленск, Кинешму, в ноябре артисты проехали по шести городам ЦФО: Рязань, Тамбов, Орел, Калуга, Белгород и Тула, - перечислил директора драмтеатра Борис Гунин.

Технических препятствий стало больше

Кроме того, труппа приняла участие в московском фестивале «Премии Джигарханяна», где наша актриса Анна Лузгина получила награду в номинации «Лучшая женская роль» за спектакль «Тайна старого дома». Лучшей актрисой международного кинофорума «Золотой Витязь» стала Наталья Демидова за роль Настасьи Филипповны в спектакле «Идиот». Коллектив театра выступал с «Молодой Гвардией» в музее Победы на Поклонной горе в Москве. Еще одно значимое событие - запись «Снов Гамлета» с актером Александром Аладышевым на английском языке для американских зрителей и спектакль «Доходное место» по пьесе Островского, в котором народный артист России Николай Горохов сыграл чиновника Акима Юсова. Трансляцию постановки по пьесе показывали на Общественном телевидении России.

Наталья Демидова и Анна Лузгина. Фото: Валерия ПРОНИНА

Из-за пожара в театре, произошедшего в конце июня, актеры выступают на нескольких площадках: малой (или камерной) сцене, которую не задело пламенем, в Арт-дворце, театре кукол и ОДКиИ. Актеры говорят, что есть определенные неудобства, связанные с выступлениями на других сценах, но и их можно преодолеть, главное — играть для зрителя.

- Одно дело - когда ты находишься в своей гримерке за столом, другое — когда приходишь в чужую. Также мы выходим на сцены, куда могут не встать наши декорации или встать частично. Это нормально, просто сейчас таких технических препятствий стало больше. Но мы переживем, - говорит актриса Валерия Емельянова.

Только подлинные истории жителей Ленинграда

В 2020 году режиссер драмтеатра Владимир Кузнецов поставил три премьерных спектакля – первый в истории театра российско-польский проект «Две истины», спектакль «Искупление» о блокадном Ленинграде и спектакль «Скрипка Ротшильда», посвященный юбилею Антона Чехова.

- Из всех трех я бы хотел выделить именно спектакль «Искупление», который был поставлен по дневникам ленинградских блокадников. Постановка очень сложная – без диалогов и прописанных драматургом ролей. Есть только подлинные истории жителей, - отметил Владимир Кузнецов. – Мне было интересно взглянуть на войну через историю одного города, который за время войны превратился в чистилище, русскую Голгофу.

Владимир Кузнецов и Николай Горохов. Фото: Валерия ПРОНИНА

В следующем году сотрудники театра запланировали постановку спектакля для медиков. Премьера должна состояться 14 января в ОДКиИ. Сейчас готовится сценарий. Обо всех новинках нового года, которые нам представят актеры, можно прочитать здесь.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Директор Борис Гунин подчеркнул, что в ближайшие дни начнется разработка проекта будущих ремонтных работ театра. Уже выбран подрядчик. После согласования проекта театр начнут восстанавливать.