Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 14 декабря 2020: четыре дня подряд в регионе умирает по 8 человек

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четыре дня подряд во Владимирской области все не очень хорошо со смертностью от коронавируса. Начиная, с 11 декабря в 33 регионе умирает по восемь человек. Это, конечно, не рекорд от 26 ноября, когда умерли сразу 15 человек, однако тоже много.

С другой стороны, можно про понедельник, 14 декабря сказать и что-то хорошее. Впервые с 30 ноября в опубликованных Роспотребнадзором новых данных по суточной заболеваемости Covid-19 нет рекорда. За сутки в регионе лабораторно подтвержден 191 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Напомним, что вчера пока был установлен максимум – 194 случая за 24 часа.

А вот как распределились случаи по районам области:

- 49 сл. в г. Владимире,

- 21 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 20 сл. в Муромском,

- 14 сл. в Ковровском,

- 11 сл. в Вязниковском,

- по 9 сл. в Юрьев-Польском, Петушинском и Александровском районах,

- 8 сл. в Камешковском,

- по 6 сл. в Суздальском, Кольчугинском, Киржачском и Селивановском районах,

- 5 сл. в Гороховецком,

- 4 сл. в Собинском и Меленковском районах,

- 3 сл. в Радужном,

- 1 сл. в Судогодском.

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Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 15 463 случая заболевания (2943 сл. в г. Владимире, 2084 сл. в Гусь-Хрустальном, 1767 сл. о. Муром, 1201 сл. в Ковровском, 1062 сл. в Александровском, 1017 сл. в Петушинском, 780 сл. в Вязниковском, 696 сл. в Юрьев-Польском, 578 сл. в Собинском, 564 сл. в Кольчугинском, 489 сл. в Суздальском, 430 сл. в Меленковском, 422 сл. в Гороховецком, 363 сл. в Селивановском, 341 сл. в Камешковском, 288 сл. в Киржачском, 236 сл. в Судогодском, 202 сл. в г. Радужном).

Ну, и выздоровели за последние сутки 187 жителей Владимирской области. Напомним, что в больницах региона действуют 1679 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 92 процента из них занято (1537), свободны 142 койки.