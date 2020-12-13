Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 13 декабря 2020: рекордный суточный прирост заболевших – 194 человека

Во Владимире больше всех подтвержденных случаев - 46 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владимирской области – новый рекорд за сутки: коронавирус выявили еще у 194 человек. Это на 8 заболевших больше, чем вчера, 12 декабря. Статистика по районам распределилась так:

На первое место по количеству зараженных встал Владимир – 46 новых случаев.

21 случай – в Муромском районе;

19 случаев – в Гусь-Хрустальном;

15 новых диагнозов - в Ковровском районе;

13 - в Вязниковском;

10 больных выявили в Петушинском районе;

По 8 заражений - в Александровском, Юрьев-Польском, Суздальском районах;

7 случаев – в Радужном и Гороховецком районе;

6 – в Камешковском и Собинском;

5 – в Меленковском, Киржачском, Селивановском районах;

4 случая – в Кольчугинском;

1 – в Судогодском районе.

Скрин с Яндекса

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 15 272 случая заболевания. Из них 2894 заражения во Владимире, 2063 - в Гусь-Хрустальном, 1747 – в округе Муром, 1187 - в Ковровском районе, 1053 - в Александровском, 1008 - в Петушинском, 769 случаев - в Вязниковском, 687 - в Юрьев-Польском районе, 574 - в Собинском, 558 - в Кольчугинском, 483 - в Суздальском, 426 - в Меленковском, 417 - в Гороховецком, 357 - в Селивановском, 333 - в Камешковском, 282 - в Киржачском, 235 заражений - в Судогодском, 199 - в Радужном.

По данным на 13 декабря, в регионе выздоровел 191 человек (вчера – на 10 меньше), скончались – 8. Число умерших от коронавируса уже третий день достигает этой цифры. С начала марта во Владимирской области выздоровели 13 619 человек, скончались – 384.

Как сообщают в департаменте здравоохранения Владимирской области, в медицинских организациях региона действуют 1679 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 1537 из них заняты, что составляет 92 процента, свободны 142 койки.

За сутки в лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) проведено 3204 исследования на Covid-19.