Без масок, но на расстоянии: во Владимире открываются катки!

. Фото: Алексей СУХОВ

Снега в областном центре пока не предвидится, а значит с катанием на лыжах и ватрушках придется повременить. Зато морозная погода позволила залить катки. Три городских катка уже готовятся к открытию.

Уже 12 декабря открылся каток в Центральном парке культуры и отдыха. Каток «Молодежный» будет работать ежедневно с 8 до 22 часов. Входной билет будет стоить всего 50 рублей для детей до 12 лет и 100 рублей для взрослых. Если у вас нет своих коньков, их можно будет взять напрокат за 100 рублей, за аренду ячейки в гардеробе попросят 50 рублей.

Самый любимый горожанами каток на бульваре Пушкина откроется 18 декабря. Этой зимой организаторы предлагают окунуться в советскую новогоднюю атмосферу «Ретрокатка» - будут созданы тематические фотозоны и тематические украшения. В будние дни там можно будет покататься с 16 до 22 часов, а в выходные — с 10 до 22 часов (технический перерыв с 16 до 17 часов). Вход на каток останется бесплатным для всех владимирцев и гостей города. Прокат коньков будет стоить 100 рублей, однако за них нужно будет оставить залог в 1500 рублей. Аренда ячейки в гардеробе — 50 рублей.

Третий каток «Лыбедь» откроется в начале января. В новогодние праздники (до 10 января включительно) он будет работать ежедневно с 11 до 15 часов и с 17 до 21 часа. Входной билет здесь самый дорогой - 200 рублей, зато прокат коньков самый дешевый — 60 рублей, такая же цена аренды в гардеробе.

Ну и, конечно, главный вопрос, который волнует всех горожан — нужно ли брать с собой маску? Нужно! Но надевать ее и перчатки придется только во внутренних помещениях катка — в пункте выдачи коньков и гардеробе. Кататься на льду можно без маски, но с соблюдением социальной дистанции.

КСТАТИ

Для тех, кто хочет покататься на коньках недалеко от дома, сообщаем, что уже началась заливка хоккейных кортов во всех районах города. В нескольких районах корты были заменены на новые, и кататься на них будет еще комфортнее.