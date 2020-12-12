Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 12 декабря 2020: во владимирских кафе работали сотрудники с температурой

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 12 декабря установлен новый антирекорд - 186 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: 39 во Владимире, 17 в Гусь-Хрустальном, 19 в Муромском, 6 в Александровском, 13 в Ковровском, 10 в Юрьев-Польском, 4 в Кольчугинском, 10 в Вязниковском, 7 в Меленковском, 8 в Собинском, 10 в Суздальском, 8 в Гороховецком, 7 в Киржачском, 7 в Камешковском, 8 в Петушинском, 6 в Селивановском, 6 в Радужном, 1 в Сугододском) Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 15 078 случаев заболевания, которые распределились так: 2848 случаев во Владимире, 2044 в Гусь-Хрустальном, 1726 в округе Муром, 1172 в Ковровском, 1045 в Александровском, 998 в Петушинском, 756 в Вязниковском, 679 в Юрьев-Польском, 568 в Собинском, 554 в Кольчугинском, 475 в Суздальском, 421 в Меленковском, 410 Гороховецком, 352 в Селивановском, 327 в Камешковском, 277 в Киржачском, 234 в Судогодском, 192 в Радужном.

Также за последние сутки выздоровели от коронавируса 181 человек, а всего поправилось 13428 владимирцев. За последние сутки от коронавируса скончалось восемь человек, всего в регионе от него умерли 376 пациентов.

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Во Владимирской области продолжают действовать ограничения на работу кафе и прочего общепита. По-прежнему закрыты детские развлекательные центры и игровые комнаты, в том числе расположенных на территории торговых и торгово-развлекательных центров, работать могут только развлекательные аппараты при соблюдении мер безопасности – социальная дистанция и постоянная дезинфекция. Кафе и рестораны закрыты с часу ночи и до шести часов утра, исключение сделано для придорожных кафе, расположенный вне границ населенных пунктов, обслуживания навынос и доставки заказов. Также по ночам могут работать столовые и буфеты при предприятиях и учреждениях, которые работают в несколько смен. Фуд-корты работают на прежних условиях: не менее полутора метров расстояния в очереди, не менее четырех квадратных метров на сидящего посетителя, максимальная загрузка – 50% от возможного в будни и не более 30% в выходные. Кроме того, запрещено проводить дискотеки, танцевальные программы, конкурсы, караоке в заведениях общественного питания, курить кальяны в ресторанах, барах, кафе и и других заведения общепита.

Чиновники вместе со специалистами Роспотребнадзора и полицией в ноябре – декабре проведён мониторинг 1997 магазинов и 1860 кафе и прочих заведений, обнаружили 445 нарушений. Как отмечает директора департамента предпринимательства Владимирской области Виктория Кулыгина, нарушения все же носят единичный характер. В магазинах чаще всего это покупатели без масок, а в кафе – неправильная работа с QR-кодами и неизмерение температуры посетителям или сотрудникам. Например, в одном кафе не просто не меряли температуру сотрудникам и не вели журнал, как положено, но и при мониторинге ок4азалось, что один их работников трудится с температурой.

- Это хамство по отношению к посетителям! – заявила Виктория Кулыгина.

Хотя в администрации подчеркивают – их главная задача – профилактическая работа, в вопиющих случаях они составляют протоколы и направляют их в суд. Максимальное наказание - закрытие кафе на 90 дней. А вот вопрос с работой общепита в новогодние праздники пока не решен. Региональное управление Роспотребнадзора регулярно предлагает ужесточить ограничения, этот вопрос обсуждается в администрации в том числе и с представителями бизнес-сообщества.