Новый год во Владимире 2020: какая погода ждет горожан на праздник

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Если верить синоптикам, этот новый год обещает стать одним из самых жарких за последние четырнадцать лет. Мерзнуть в новогоднюю ночь владимирцам не придется: минимальная температура ночью по прогнозам Гисметео -1, а днем первого января даже потеплеет до +1. Правда, долго гулять все равно не получится: если верить синоптикам, ощущаться будет как все минус четыре градуса.

Зато природа побалует нас мокрым снегом – выпадет 2,3 миллиметра осадков. Такая погода сохранится и на 1 января, правда, снежку выпадет уже меньше – всего 0,5 миллиметра. Да и в целом рассчитывать покататься на лыжах в зимние праздники не стоит: в самый холодный день, 2 января, температура опустится до -4, а 3, 4, 5 и 7 января будет плюсовая температура, вплоть до плюс четырех градусов. Солнышка не ожидается, в последний день уходящего года и в первый наступающего будет пасмурно. Вообще за все праздники оно выглянет всего один раз – 4 января.

Кстати, этот новый год окажется одним из самых теплых для владимирцев за последние несколько лет. В прошлый новый год температура ночью опускалась до -1, днем, правда, все равно был +1. Но в целом за зимние праздники температура опускалась и до -6, а снег с дождем шел почти все каникулы. Еще холоднее был новый год 2019-го: 31 декабря было -3, а в ночь на 1 января – минус семь. Каникулы были снежными, а в самый холодный день, на Рождество, стоял 11-градусный мороз. Впрочем, ночами было еще холоднее – до 16 градусов ниже нуля.

Самые морозные январские праздники за последние четырнадцать лет выдались в 2008 году: температура колебалась от -1 до -25, а самые противоречивые – в 2017-м, когда погода радовала разнообразием – от +2 до -34. Наконец, самый «жаркий» новый год синоптики отмечали в 2007 году: средняя температура днем была +6 градусов.