«Патриот», «Я человек», «Разговор о правильном питании»: какие бесплатные кружки предлагают владимирским детям

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В следующем году во Владимире заработает система персонифицированного финансирования дополнительного образования. Суть проста: каждый ребенок от 5 до 18 лет сможет получить сертификат, с помощью которого можно оплатить какую-то секцию или кружок – полностью или частично. Кстати, сертификатом можно оплатить и частные кружки. Казалось бы, идея прекрасная: экономим семейный бюджет и развиваем ребенка.

Но есть несколько «но». Во-первых, оплатить сертификатом можно не любой кружок, а только те, что внесены в общерегиональный навигатор. И если ваш ребенок хочет в секцию плавания, а она в списке не значится, то, увы, платите денежки сами. Что же сегодня предлагают детям за государственные деньги сертификата?

«Создаем красоту», «Патриот», «Я человек», «Разговор о правильном питании», «Создаем красоту», «Веселый язычок», «Родной край» - выбрать воистину есть из чего. Не исключено, что ваших детей заинтересует краеведенье по программе «Край белокаменных львов», «Пятнашки правда», «Охрана природы». Или он захочет ходить в кружок «Поговорим о воспитании», «Уроки доброты» или «Знаменитые люди земли Владимирской». Впрочем, уже сейчас есть предложения потратить сертификат на спортивные секции, например, баскетбол или самбо, заняться робототехникой или скорочтением, английским, программированием, шахматами, танцами, логопедией, подготовкой к школе.

Кроме того, сертификат именной и выдается на конкретного ребенка. Если один из детей наотрез отказывается ходить в кружки, а другой хочет и драмкружок, и кружок по фото, а потом еще петь и программировать, оплатить его занятия с помощью сертификата родного брата не получится. Обналичить деньги с него тоже нельзя, его можно использовать только для оплаты дополнительного образования. Еще один нюанс: определенная сумма выделяется на год, перенести ее на следующий год нельзя.

Кстати, чиновники уверяют: число кружков, которые входят в эту программу постоянно растет и не исключено, что в скором времени туда попадет и нужная вам секция, а значит, стоит позаботиться о сертификате заранее. Во Владимире сертификаты начнут действовать с 1 сентября следующего года, до этого времени будут оформлять документы. Пока неясно, сколько денег выделит муниципалитет на один сертификат и на сколько кружков этих денег хватит. В среднем, по практике других регионов, оплатить с его помощью можно два-четыре кружка, но это будет зависеть и от их цены: недорогих кружков можно посещать больше, а секций, требующих сложной техники и материалов, - меньше.

КОНКРЕТНО

Оформить сертификат можно будет двумя способами: зарегистрироваться в личном кабинете на сайте 33.pfdo.ru (инструкция здесь) или лично в ваших школе или детском саду, а также в ДДЮТ, «Патриаршем саде» или "Юношеской автомобильной школе». Имейте ввиду: вам потребуется паспорт, свидетельство о рождении ребенка, документы, подтверждающими проживание ребенка на территории муниципалитета.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

23 тысячи детей в регионе уже получили сертификаты.

Около 4000 дополнительных образовательных программ в 600 организациях сейчас доступно детям во Владимирской области по будущим сертификатам.