Молодой гусевчанин получил 17 лет за убийство егеря и угон авто

. Фото: Полина Немчинова

11 декабря Владимирский областной суд вынес приговор по делу об убийстве егеря и угоне автомобиля, рассмотрение которого длилось семь месяцев. На скамье подсудимых оказались два жителя Гусь-Хрустального района – 22-летний Павел Горячев и 34-летний Александр Гаврилов, гражданский муж матери Павла.

В конце мая прошлого года мужчины отправились на охоту, которая в это время была запрещена. В лес в Собинском районе их подвез знакомый, но потом уехал, поругавшись с пассажирами. Попав в лес, парочка начала охотиться. Прозвучал выстрел, который услышал 55-летний Виктор Акимов, житель Собинского района, работавшего в должности егеря местного охотхозяйства. В итоге, тело мужчины на следующее утро полиция найдет около деревни Березники, где он и жил.

Как позднее установят следствие и суд, егерь на служебном УАЗИКе нашел браконьеров. Молодой Павел спрятался в кустах, а Александр пошел навстречу егерю, заговорил с ним. Сотрудник охотхозяйства потребовал выдать других нарушителей, оружие и добычу, стал с фонарем осматривать окрестности… В этот момент спрятавшийся в кустах Павел выстрелил ему крупной дробью в голову. Мужчина умер от ран, а браконьеры, бросив его тело, угнали автомобиль и спрятали его в кювете около поселка Бакшеево Московской области.

Судья согласился с мнением присяжных. Фото: Полина Немчинова

Полиция задержала двоих жителей поселка Уршельский Гусь-Хрустального района по «горячим» следам. Александру Гаврилову предъявили обвинение по п. «а», ч. 2, ст.166 УК РФ – «неправомерное завладение автомобилем, совершенное группой лиц по предварительному сговору», а Павлу Горячеву – сразу по двум статьям: угон автомобиля и убийство в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности. Дело рассматривали с участием присяжных заседателей – так захотели сами обвиняемые, оба не раз судимы, в основном за кражи и разбои. В конце ноября присяжные вынесли обвинительные вердикт, посчитав, что мужчины виновны в этих преступлениях и не заслуживают снисхождения.

По приговору суда Павел Горячев получил семнадцать лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. Это меньше, чем просил гособвинитель, который настаивал на более суровом приговоре: 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. И больше, чем надеялся подсудимый: в судебных прениях он настаивал на изменении квалификации его действий, объясняя, что убийство егеря произошло случайно, он не хотел его убивать, а предварительного сговора на угон автомобиля тоже не было. Александр Горячев за угон автомобиля и с учетом неотбытого ранее наказания получил четыре года и семь месяцев колонии строгого режима. На свободе их будут ждать: у Павла есть брат и две сестры. Младшей из которых три года, и мама, приезжавшая к нему на суд и уверявшая, что ее сын – «самый хороший в мире». У Александра кроме гражданской жены – матери Павла – осталась маленькая дочка. Женщина уверяла, что он был хорошим отцом не только для родной дочери, но и для других ее детей.

Жена убитого егеря. Фото: Полина Немчинова

Семья осталась и у убитого егеря: жена, с которой он прожил 34 года, две дочери, внуки, которые до сих пор ждут дедушку. Супруге убитого Горячев должен будет выплатить компенсацию морального вреда. Женщина просила миллион рублей, но суд снизил размер компенсации до семисот тысяч. Судья посчитал, что молодой и трудоспособный осужденный сможет заработать эту сумму. Приговор в законную силу не вступил.