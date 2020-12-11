Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 11 декабря 2020: школьников рекомендуется отправить на досрочные каникулы, а пенсионерам вновь продлили режим самоизоляции

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 168 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Новый рекорд по заболевшим во Владимире – 41 случай. 17 случаев в Муромском, 15 - в Гусь-Хрустальном, 11 - в Ковровском, 9 - в Вязниковском, 9 - в Юрьев-Польском, 9 - в Суздальском, 7 - в Кольчугинском, 7 - в Петушинском, 6 - в Камешковском, 6 - в Меленковском, 6 - в Киржачском, 5 - в Александровском, 5 - в Гороховецком, 5 - в Радужном, 4 - в Собинском, 4 - в Селивановском, 2 - в Судогодском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 14 892 случая, который распределились так: 2809 во Владимире, 2027 - в Гусь-Хрустальном, 1707 – в округе Муром, 1159 - в Ковровском, 1039 - в Александровском, 990 - в Петушинском, 746 - в Вязниковском, 669 - в Юрьев-Польском, 560 - в Собинском, 550 - в Кольчугинском, 465 - в Суздальском, 414 - в Меленковском, 402 - в Гороховецком, 346 - в Селивановском, 320 - в Камешковском, 270 - в Киржачском, 233 - в Судогодском, 186 - в г. Радужном.

Также за последние сутки 163 человека выздоровели, а всего за время пандемии коронавирус победили 13 247 человек. К сожалению, за минувшие сутки подтвердилась смерть восеми пациентов от коронавируса, а всего от нового вируса в регионе скончались 368 человек.

Владимирским школам предлагают уйти на досрочные каникулы с 21 декабря. Школам региона предлагают уйти на досрочные каникулы с 21 декабря и вплоть до окончания новогодних праздников. При этом окончательное решение в каждом городе будут принимать муниципальные управления образования. При этом в целом, по заявлениям департамента образования, в регионе все нормально с коронавирусом в школах и детсадах. К 10 декабря полностью закрыты на карантин по коронавирусу лишь две школы — в поселке Анопино Гусь-Хрустального района и в городе Гусь-Хрустальном. Еще 33 школы закрыты на карантин частично. При этом открылись за последнюю неделю 23 образовательные организации. На сегодняшний день коронавирус официально подтвержден у 452 школьников, 66 студентов и 3 воспитанников детских домов. Также внесены очередные изменения в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности». В очередной раз для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции. Напомним, они могут выйти, чтобы обратиться за медицинской помощью, выгулять животных не дальше 100 метров от дома и пойти до ближайший магазин или аптеку. Также в области по-прежнему доставляют продуктов и предметов первой необходимости пожилым людям, которые находятся на самоизоляции. Они могут обращаться за этой помощью по круглосуточным телефонам: 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112. Также в службу срочной социальной помощи можно бесплатно позвонить с городского телефона по короткому номеру 128 или с мобильного телефона – по номеру 8-800-100-81-28. Кроме того, социальные работники помогают в приготовлении еды, уборки и оплате коммунальных услуг более семи с половиной тысячам жителей области.