Владимирский бюджет: 5 миллиардов – на образование, 310 миллионов – на культуру

В том числе расходы на образование включают затраты на безопасность школ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чиновники обещают, что городская казна сохранит свою социальную направленность: 67% бюджета на следующий год направлены на социалку, а все действующие меры социальной поддержки полностью сохранятся. Доходы владимирского бюджета в следующем году вырастут – с 8 с лишним миллиардов рублей в этом году до 9 миллиардов 766 миллионов в 2021-м. Причем большая часть доходов – безвозмездные поступления из областного бюджета. Также дополнительные деньги принесет налог на самозанятых – 144 миллиона рублей. Еще 66 миллионов принесут налоги на патентную систему, а 27 миллионов – налог на профессиональный доход по нормативу, который теперь полностью поступит в городской бюджет. А вот в 2022 и 2023 годах доходы, по прогнозам, снова понизятся: 8 миллиардов 617 миллионов и 8 миллиардов 517 миллионов рублей.

Но, несмотря на это, бюджет останется дефицитным – дефицит составит 5 процентов (при максимально допустимых по закону 10 процентах). Причин тому несколько. Во-первых, из бюджета выпадет 272 миллиона, которые город получал в качестве налога на вмененный доход. Кроме того, расходы тоже вырастут: в этом году они составили 8 миллиардов 467 миллионов, а в следующем уже 9 миллиардов 766 миллионов. Кстати, по прогнозам в 2022 и 2023 годах расходы также уменьшатся: до 8 миллиардов 818 миллионов и 8 миллиардов 727 миллионов.

Основную часть бюджета – 55% - планируется потратить на образование – около пяти с половиной миллиардов. Большая часть из них– 42% - пойдет на общее образование (в основном, на школы), треть от суммы потратят на дошкольное образование, 7% - на дополнительное. Кстати, 13 миллионов рублей потратят на охрану школ, за которую теперь не придется платить родителям, а 242 миллиона – на горячее питание школьников.

17% от годового бюджета или 1 миллиард 615 миллионов потратят на транспорт и дороги, из которых 685 миллионов потратят на капитальный ремонт, а 874 миллиона – на строительство дорог. На строительство Рпенского проезда будет направлено 800 миллионов, на развязку на улицах Чапаева и Сперанского - более 74 миллионов рублей.

7% городской казны или 642 миллиона рублей – на нужды ЖКХ. В частности, в следующем году планируется благоустроить 24 двора и продолжить обновление парка Добросельский, в котором сделают велосипедные дорожки и скейт-парк. Кстати, по планам, закончить все работы в следующем году не удастся.

Еще 95 миллионов рублей пойдет на уличное освещение, а пять миллионов – на облуживание 11 городских фонтанов и 18 колодцев. В следующем году планируется заказать проект реконструкции парка «Загородный» - он обойдется бюджету примерно в миллион рублей.

Еще 310 миллионов потратят на культуру. На эти деньги организуют, в том числе, 688 мероприятий, 11 новых концертов и 16 выставок (если коронавирус позволит). Не забыты физкультура и спорт: в следующем году на них направят 249 миллионов, а на обслуживание муниципального долга – сто миллионов. Также в бюджете планируется поддержка предпринимателей – помогут 2500 бизнесменам из малого и среднего бизнеса, а около 40 миллионов выделят на поддержку «Владимирпассажиртранса».