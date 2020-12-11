Директор владимирского облздрава: «Конечно же, избыточная заболеваемость из-за коронавируса приводит к избыточной смертности»

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Традиционный еженедельный брифинг в «белом доме», посвященный коронавирусу, в этот раз прошел в усеченном формате. Не было вице-губернатора по социальной политике Сергея Шевченко, не было представителей Роспотребнадзора и департамента образования. Впрочем, последние сумели нашуметь с предложением увести школы на досрочные каникулы с 21 декабря. Однако окончательное решение останется за городскими властями.

33 процента врачей на больничном

Начался же брифинг с традиционных и печальных цифр. Сказали, что у нас уже неделю ежедневно устанавливаются рекорды по суточной заболеваемости ковидом. Вот 10 декабря 160 человек за сутки заболело.

Сказали, что в регионе осталось мало свободных коек – 226 из 1679. При этом директор владимирского облздрава Елена Утемова вспомнила, что еще первого октября в регионе коечный фонд составлял всего 723 места. Впрочем, уже тогда с ними была напряженка, так как 500 коек было занято.

- К 18 декабря мы еще увеличим коечный фонд, - сказала Елена Утемова. – 13 коек появится в Меленках. 70-100 коек мы откроем в Радужном. Там осталось лишь дождаться газгольдера (резервуар для хранения сжиженного кислорода – Авт.) и найти врачей. Медесестер мы уже нашли. Наконец, во Владимире в пятой больнице также появится отделение по коронавирусу. По сути, мы перепрофилируем отделение для коронавирусных пневмоний.

Еще одна печальная цифра, из-за которой все мы не вовремя получаем помощь, число болеющих врачей. По данным департамента здравоохранения, в среднем в регионе сейчас на больничном находится около трети врачей. Причем, есть больницы, где этот показатель доходит до 50 процентов!

- Представляете, половина врачей! Правда, это касается в основном маленьких учреждений здравоохранения, - сказал Елена Утемова. – Но и в достаточно больших коллективах цифры тоже не радуют. Вот, например, в городской поликлинике №4 33 процента врачей болеют.

Фото пресс-службы АВО.

Елена Утемова отметила, что именно это, а также эмоциональное выгорание она видит главной причиной, почему порой не до каждого доходит в области медицинская помощь.

Коронавирус «бьет» по людям с хроническими болезнями

Упомянули на брифинг и другую печальную цифру – смертность в регионе за ноябрь. Все-таки не так часто у нас за один месяц умирает 2537 человек. По сравнению с ноябрем 2019 года смертность заметно выросла – тогда было 1665 умерших. В октябре этого года смертей было также меньше – 2161.

Сначала Елена Утемова сказала, что в этой статистике не все могут быть жителями Владимирской области.

- Это же статистика от отделов ЗАГС, а там фиксируют и смерти жителей других регионов, которые умерли на нашей территории, - заявила она. – Так что объективные данные по смертности мы узнаем лишь через некоторое время, когда их опубликует Росстат.

Тем не менее, директор облздрава признала, что столь высокая смертность, конечно же, связана с новой коронавирусной инфекцией.

- Конечно же, избыточная заболеваемость из-за коронавируса приводит к избыточной смертности, - сказала Елена Утемова. – Например, мы уже наблюдаем повышение смертности по хроническим заболеваниям. Дело в том, что тот же Covid-19 приводит к обострениям многих болезней – сахарный диабет, гипертония. В итоге, у нас всплеск инфарктов и инсультов. И иной раз человек вроде бы вылечился от коронавируса, а потом у него осложнение и смерть.