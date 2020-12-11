Кандидат в чиновники «белого дома» должен «белому дому» 320 тысяч рублей

Роман Александров. Фото: Алексей СУХОВ

Некоторое время назад в администрации Владимирской области решили создать новый департамент - молодёжной политики и социальных проектов. И хотя струткура еще не создана окончательно, она уже оказалась в эпицентре скандала.

Как оказывается, один из самых активных кандидатов на этот пост в последний месяц – Роман Александров – должен областной администрации 320 тысяч. Во всяком случае об этом 7 декабря на брифинге заявил директор департамента безопасности Владимирской области Вадим Горожанинов. Он не называл имя Романа Александрова напрямую. Однако даже общих слов достаточно, чтобы понять, о ком шла речь.

- Одним из кандидатов, который рассматривался на эту должноcть, является участником претензионной работы администрации области. Он возглавлял одну из общественных организаций, которая получила финансовые средства по госконтракту для работы с молодёжью ещё в 2016 году, после чего Счётная палата выявила, что данные финансовые средства потрачены неправомерно, и предложила администрации вернуть данные средства, - рассказал Вадим Горожанинов. - Ещё в июле 2019 года была сделана досудебная претензия. Руководитель данной владимирской некоммерческой организации начал игнорировать получение данной досудебной претензии - то есть, он не получает ее через «Почту России», пытается всяческими способами уходить от ответственности. Он вчера (6 декабря губернатор общался с кандидатами – Авт.) находился на конкурсе, и ему был задан вопрос: «Не хочет ли он получить данную судебную претензию?». Он сказал, что получит её потом. В свою защиту он сказал, что это вопрос неважный, непринципиальный, но с нашей точки зрения, если он возглавит данный орган исполнительной власти, и если эти претензии и дальше администрация будет предъявлять, то у него возникает конфликт интересов, то есть орган исполнительной власти будет предъявлять претензии к некоммерческой организации, которую он же и возглавлял. Это парадоксально. Я сказал, что если человек до момента принятия решения закроет этот вопрос, или подпишет досудебное соглашение, то никаких вопросов к нему со стороны нашего органа исполнительной власти не будет.

Принять решение по тому, кто станет руководителем нового департамента в областной администрации намерены уже сегодня, 11 декабря. Напомним, что сейчас на эту должность претендуют четверо. Помимо Романа Александрова возглавить новую структуру хотят заведующий сектором по развитию некоммерческих организаций областного комитета по социальной политике Вадим Аксёнов, председатель комитета по социальной политике администрации Владимирской области Елена Янина и специалист первого разряда отдела социальной политики аналитического управления аппарата Совета Федерации Николай Костылёв.

Последнего по слухам и собираются выбрать в «белом доме». Во всяком случае, некоторые телеграмм-каналы утверждают, что именно его кандидатуру выбрали несколько месяцев назад в администрации региона.