Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 10 декабря 2020: в регионе появится еще 230 коек для больных с коронавирусом

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 164 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Максимум - 40 случаев - во Владимире, 17 - в Гусь-Хрустальном, 15 - в Муромском, 11 - в Александровском, 10 - в Вязниковском, 9 - в Ковровском, 9 - в Кольчугинском, 8 - в Юрьев-Польском, 8 - в Суздальском, 6 - в Гороховецком, 6 - в Камешковском, 5 - в Петушинском, 5 - в Селивановском, 4 - в Меленковском, 4 - в Радужном, 3 - в Киржачском, 3 - в Собинском, 1 - в Судогодском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 14 724 случая, который распределились так: 2768 случаев во Владимире, 2012 - в Гусь-Хрустальном, 1690 – в округе Муром, 1148 в Ковровском районе, 1034 - в Александровском, 983 - в Петушинском, 737 - в Вязниковском, 660 - в Юрьев-Польском, 556 - в Собинском, 543 - в Кольчугинском, 456 - в Суздальском, 408 - в Меленковском, 397 - в Гороховецком, 342 - в Селивановском, 314 - в Камешковском, 264 - в Киржачском, 231 - в Судогодском, 181 - в городе Радужном.

Также за последние сутки 160 человек выздоровели, а всего за время пандемии коронавирус победили 13 084 человек. К сожалению, за минувшие сутки один пациент умер от коронавируса, а всего от нового вируса в регионе скончались 360 человек.

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Во Владимирской области продолжают оборудовать новые койки для больных с коронавирусом. К середине декабря еще 230 коек появится в регионе: 160 в клинической больнице №5 города Вдадимира и 70 в больнице ЗАТО города Радужный. Как сообщил заместитель губернатора Роман Годунин, в обеих больницах уже развели кислород, сейчас идет монтаж вентиляции и строительство шлюзов. Подрядчики работают без выходных, ведь в ходе проверки вице-губернатор поставил им срок – не позднее 18 декабря завершить все работы. Сейчас ситуация со свободными койками для больных с «короной» остается напряженной – по данным на 9 декабря в области заняты 88% коек в инфекционных госпиталях. При этом инфекционные госпитали в достаточном количестве обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами, также создан запас лекарственных препаратов, используемых для лечения новой коронавирусной инфекции и пневмонии.