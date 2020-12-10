Готовьте ваши денежки: во Владимирской области могут вырасти счета за детский сад

. Фото: Евгения ГУСЕВА

«Белый дом» установил новые предельные планки счетов за садик. В муниципалитетах теперь должны определиться поднимать ли плату, а также на сколько поднять.

Повышение коснулось всех районов 33 региона. В большинстве из них максимальная планка выросла на шесть рублей. Дороже всего присмотр за детьми согласно постановлению областной администрации обойдется владимирским родителям. Так за группу кратковременного пребывания предлагается платить 68 рублей в день (сейчас – 65), за обычный двенадцатичасовой день в детском саду – 161 (сейчас - 165), а за круглосуточный садик – 206 рублей (сейчас 198). При этом средняя плата за детские сады останется прежней – 143 рубля в день.

Столько же будут платить и родители в Коврове – 161 рубль за обычный день и 206 рублей за круглосуточный. Чуть дешевле садик будет обходиться родителям из Кольчугинского района – 155 рублей за обычный лень и 148 за сокращенный (было 149 и 142). Далее идет Вязниковский район – 149 рублей за обычный день (было 143), Петушинский и Собинский – по 148 вместо 142. В Гусь-Хрустальном цены за садик поднимут на пять рублей – до 137 за сокращенный день (до десяти часов) и 142 за двенадцатичасовой. Дешевле всего пребывание детей в обычной двенадцатичасовой группе обойдется родителям из Меленковского района 121 рубль (было 116) и Гороховецкого района – 127 (было 122).

Впрочем, еще раз напоминаем, что это не окончательные цифры: решать, насколько именно подорожают детские сады, и какой будет окончательная цена, станут муниципалитеты. Они вправе и не поднимать цены. Например, в областной столице в этом году цены не повышали. Но в любом случае подорожание не произойдет раньше следующего года: постановление областной администрации вступает в силу с 1 января следующего года.

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