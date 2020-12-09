Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 9 декабря 2020: в регионе умерло в три раза больше людей, чем родилось

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четыре дня подряд во Владимирской области фиксируется рекордная суточная заболеваемость по коронавирусу. То есть каждый новый день в 33 регионе заболевает больше людей, чем накануне. Не исключением стало и 9 декабря. Сегодня, на 11 часов утра лабораторно подтверждено 157 новых случаев новой коронавирусной инфекции.

При этом число выздоровевших также уже почти неделю не первышает число заболевших. 9 декабря выздоровели 153 человека. И, наконец, в регионе уже второй день подряд умерли шесть человек.

Вот как распределились 157 случаев по районам: 38 сл. в г. Владимире, 18 сл. в Гусь-Хрустальном, 13 сл. в Муромском, 9 сл. в Александровском, 11 сл. в Ковровском, 10 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Кольчугинском, 7 сл. в Вязниковском, 8 сл. в Меленковском, 5 сл. в Суздальском, 8 сл. в Гороховецком, 4 сл. в Киржачском, 7 сл. в Камешковском, 6 сл. в Петушинском, 5 сл. в Селивановском, 1 сл. в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 14 560 случаев заболевания (2728 сл. в г. Владимире, 1995 сл. в Гусь-Хрустальном, 1675 сл. о. Муром, 1139 сл. в Ковровском, 1023 сл. в Александровском, 978 сл. в Петушинском, 727 сл. в Вязниковском, 652 сл. в Юрьев-Польском, 553 сл. в Собинском, 534 сл. в Кольчугинском, 448 сл. в Суздальском, 404 сл. в Меленковском, 391 сл. в Гороховецком, 337 сл. в Селивановском, 308 сл. в Камешковском, 261 сл. в Киржачском, 230 сл. в Судогодском, 177 сл. в г. Радужном.

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Тем временем, новость, которая, кажется, не относящейся к коронавирусу. Однако это не так. Итак, департамент юстиции Владимирской области обновил статистику по смертности и рождаемости в регионе. И выяснилось, что в ноябре в 33 регионе умерло в три с лишним раза больше людей, чем родилось.

В последний осенний месяц 2020 года в регионе умерло 2537 человек, родилось – 798. По сравнению с ноябрем 2019 года смертность также заметно выросла. В прошлом году умерли 1665 человек. Рождаемость в сравнении с 2019 годом также не вызывает позитивных чувств. Год назад в ноябре появилось на свет 817 малышей. Ухудшение статистики происходит и в том случае, если мы возьмем цифры за октябрь 2020 года. В октябре рождений было больше – 874, а смертей меньше – 2161.