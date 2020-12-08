«Покидаем квартиры, горит первый этаж»: во Владимире сотрудники ДПС потушили пожар в квартире и вывели глухого пенсионера

Максим Ваньков, Александр Муравьев и Иван Дроздов не считают этот случай подвигом

В наше трудное время очень хочется чувствовать, что в обществе есть место геройскому подвигу. Один такой подвиг совершили на днях простые сотрудники ДПС во Владимире. Патруль объезжал улицы города, и на улице Фейгина полицейские услышали крик мужчины. Подъехали ближе и заметили пламя, которое вырывалось из окон многоквартирного дома. Лейтенант полиции Иван Дроздов остался в машине, чтобы сообщить о ЧП в пожарную охрану, а два напарника - старший лейтенант Александр Муравьев и лейтенант Максим Ваньков – побежали в подъезд и начали стучать в двери квартир. Потом из патрульной машины по громкоговорителю стали повторять: «Покидаем квартиры, горит первый этаж».

Дверь в квартиру, из которой шел дым, была открыта. Хозяин позже рассказал инспекторам, что сначала сам пытался залить кухню водой, но после неудачной попытки запаниковал и выбежал на улицу за помощью. По счастливой случайности рядом оказались полицейские.

Хозяин сначала сам тушил кухню.

- Когда я вошел в квартиру, пламя приближалось к газовой трубе. Понял, что ждать нельзя. Надо самому тушить пожар. Пытался закидать кухню снегом, но потом ко мне подбежал мужчина с ведром воды, - вспоминает Александр Муравьев.

Вдвоем мужчины и сумели сбить пламя и ликвидировать пожар.

Огонь мог задеть газовую трубу.

В те же самые минуты Иван Дроздов, который к тому моменту уже вызвал подмогу, поднялся на четвертый этаж. Там он сумел достучаться до пенсионера, который из-за проблем со слухом не знал о происходящем. Полицейский вывел пожилого мужчину на улицу.

В общем, когда подоспели сотрудники МЧС, их помощь уже не была нужна. Впрочем, они только рады. Ведь в противном случае дело могло закончиться и трагически. Не дай бог, огонь добрался бы до газа… Позднее сотрудники МЧС выяснили, что причиной пожара стал аварийный режим работы либо электросети, либо электрооборудования.

В пресс-службе УМВД России по Владимирской области отмечают, что инспекторы не считают свои действия подвигом. Более того, они решили никому не рассказывать о произошедшем. И начальство о героизме подчиненных узнало случайно. И рассказало нам. А мы вам!