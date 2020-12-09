Владимирский театр кукол ищет ролики и самокат для спектакля

Фото предоставлено театром кукол.

Накануне Нового года в театре кукол покажут сразу два новых спектакля — один рассчитан на малышей от трех лет, другой — на детей постарше, от 6 лет и старше.

Режиссер театра Марина Протасова решила поставить очень снежную историю «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» по пьесе Надежды Колтышевой.

Смешные, нелепые, обаятельные герои новой сказки — одиноки. Они так непохожи, но так необходимы друг другу. Каждому из них нужен друг. Встретившись однажды, они вместе идут в волшебную страну Накситраллию. По пути они учатся понимать друг друга, прощать недостатки и учатся дружить.

В спектакле много музыки и песен, которые исполняют сами актеры. А еще в постановке много «трюков» и приключений. Для них нужен особенный реквизит.

- Мы ищем скейтборд, лыжи с палками, две пары роликов 37-го размера и самокат, - рассказала Марина Протасова. - Может быть, у кого-то из наших зрителей хранятся, например, в гараже ненужные старые лыжи, можно даже с резинками вместо креплений. Главное, чтобы они были не сломанные.

За необходимый спортивный инвентарь в театре обещают отблагодарить и подарить пригласительные билеты на спектакль. Премьера состоится 25 декабря в 18 часов.

Еще одна постановка, над которой сейчас работают актеры, история о... курочке Рябе! Да непростая, а «детективная»! Юные владимирцы увидят современную версию народной сказки.

Фото предоставлено театром кукол.

Герои-повествователи спектакля – Кот ученый и дуб – знают эту историю наизусть. Коту положено, он ведь рассказчик. А вот дубу порядком надоела эта незамысловатая история. Еще бы, триста лет одно и то же слушать! Но сколько бы раз вы ее ни читали, как бы наизусть ни помнили, наверняка редко задумывались, в чем же здесь загадка?

- Отчего плачут дед и баба, когда мышка разбивает яичко? Ведь они же и сами его били. А если плачут, что золотое яичко пропало, то зачем тогда вообще его разбить пытались? На эти вопросы и пытаются ответить неразлучные товарищи, а помогают им в этом сами герои сказки, - рассказала режиссер Марина Протасова.

Спектакль пройдет в малом зале. Его можно будет увидеть 25 декабря в 10 и 12 часов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Билеты покупают, но с опаской

Владимирцы до сих пор беспокоятся о том, что новогодние представления могут отменить. Поэтому покупают билеты с осторожностью, предварительно звонят и уточняют, работает ли театр.

- Люди хоть и волнуются, но билеты все равно берут, ведь так хочется порадовать ребенка и куда-то его сводить. На спектакли, которые проходят в малом зале, билетов практически не осталось, ведь наполняемость всего 50 процентов, значит, их смогут увидеть всего 20 человек. А вот на постановки в большом зале еще можно попасть, - подчеркнула режиссер кукольного театра.