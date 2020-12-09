Владимирские общественники: "Больницам невыгодно покупать дорогие лекарства одному человеку"

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В свете последних событий (да-да, мы опять о пандемии) вновь остро встал вопрос с лекарственным обеспечением пациентов. Причем речь идет не только о лекарствах от коронавируса, которых и нет до сих пор. А о тех, без которых многие владимирцы не могут нормально жить. За двухлетнюю работу представители областной «Палаты защиты прав пациентов» бесплатно решили полторы тысячи проблем жителей. И по данным общественников, каждый четвертый льготник имеет проблемы с получением лекарств.

По словам руководителя «Палаты защиты прав пациентов» Галина Шипарева, больницы не могут закупить лекарства из-за большой стоимости и недостаточного финансирования. Поэтому пациентам, особенно с редкими заболеваниями, приходится либо терпеть боли в ожидании препаратов, либо их добиваться: сначала — с помощью «Палаты защиты прав пациентов», потом, если ответ не получен, - через суд. Общественники сотрудничают с адвокатской конторой, специалисты которой бесплатно отстаивают интересы жителей.

Галина Шипарева отмечает, что есть две схемы закупки препаратов: по тендеру — сразу оптом (раздача идет по потребностям) и по жизненным показателям — когда собирается комиссия и решает закупить лекарство одному человеку. Второй вариант происходит быстрее, но дороже. Поэтому он невыгоден для больниц. Условно говоря, лучше обеспечить 60 пациентов препаратом по 1000 рублей, чем обеспечить одного лекарством стоимостью в 60 тысяч рублей. Общественники вспоминают случай, когда тяжелобольному мужчине отказали в дорогом лекарстве, а потом он умер.

Представители «Палаты» сразу уточняют, если люди хотят, чтобы общественники им помогли, то нужно быть готовым предоставить все свои данные. На условиях анонимности людям в организации не помогают. Недавний пример — 4 декабря Галине позвонила женщина с просьбой помочь попасть к узкому специалисту для уточнения диагноза. 7 декабря была запланирована с ней встреча. Но в последний момент пациентка отказалась, узнав, что общественники будут разговаривать с главным врачом и называть ее фамилию.

КОНКРЕТНО

Если вам нужна помощь или вы хотите стать добровольцем («Палата» сейчас остро в них нуждается), звоните Галине по номеру: 8-919-016-30-99. Кроме того, можно обратиться в группу во «Вконтакте» - https://vk.com/palatapatient33. Специалисты оказывают бесплатно и юридические, и психологические, и медиативные консультации.