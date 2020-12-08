Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 8 декабря 2020: на плохое лечение от ковида можно жаловаться в прокуратуру

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже пять дней подряд заболевших коронавирусом в 33 регионе больше, чем выздоровевших от него. На 11 часов утра во Владимирской области лабораторно подтверждено 153 новых случая (это, кстати, новый рекорд суточной заболеваемости), а выздоровевших всего 150 человек. При этом умерли шестеро жителей региона.

А вот как распределились новые случаи заболевания по районам:

- 39 сл. в г. Владимире,

- 16 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 14 сл. в Муромском,

- 10 сл. в Александровском,

- по 9 сл. в Ковровском и Юрьев-Польском районах,

- по 8 сл. в Кольчугинском и Вязниковском районах,

- 7 сл. в Меленковском,

- по 6 сл. в Суздальском, Гороховецком и Киржачском районах,

- 5 сл. в Камешковском,

- 4 сл. в Петушинском,

- по 2 сл. в Собинском и Селивановском районах, а также в г. Радужном.

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Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 14 403 случая заболевания (2690 сл. в г. Владимире, 1977 сл. в Гусь-Хрустальном, 1662 сл. о. Муром, 1128 сл. в Ковровском, 1014 сл. в Александровском, 972 сл. в Петушинском, 720 сл. в Вязниковском, 642 сл. в Юрьев-Польском, 553 сл. в Собинском, 527 сл. в Кольчугинском, 443 сл. в Суздальском, 396 сл. в Меленковском, 383 сл. в Гороховецком, 332 сл. в Селивановском, 301 сл. в Камешковском, 257 сл. в Киржачском, 230 сл. в Судогодском, 176 сл. в г. Радужном).

Тем временем, областные власти ищут способы привлечь новые кадры в региональную медицину. Так, для фельдшеров скорых в городе Владимире введена новая мера соцподдержки. С 1 января 2021 года этой категории медработников предоставлено право на ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья. При этом она не должна превышать 15 тысяч рублей.

Главный врач городской скорой Георгий Жуков считает, что это решение поможет снять остроту кадровой проблемы и укомплектовать дополнительные бригады.

- Сейчас на станции «скорой» работают 125 фельдшеров, и многие из них вынуждены снимать квартиры. Такая финансовая поддержка очень своевременна. Она позволит не только удержать кадры, но и прилечь на работу новых сотрудников или вернуть тех, кто по разным причинам уволился. Во всяком случае, очень на это рассчитываю, – прокомментировал Георгий Жуков.

Ну, а прокуратура Владимирской области создала «горячую линию» для приема обращений граждан по вопросам лекарственного обеспечения в период пандемии Covid-19. Как объясняют представители ведомства, она нужна, чтобы собирать жалобы от жителей региона на отсутствие лечения или нехватку лекарств в период пандемии. Это позволит быстрее реагировать на проблемы в системе здравоохранения.

Обращения принимаются по телефону 8(4922)32-71-25 в рабочее время с понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00 (с перерывом на обед с 13 до 14 часов), в пятницу - с 9.00 до 16.45.

Ну, и в регионе вновь продлили беззаявительный порядок начисления пособий малоимущим семьям, который действовал с 1 апреля. В течение полугода выплаты продлевались автоматически: родителям не нужно было посещать учреждения социальной защиты населения, чтобы подать заявление и документы, подтверждающие право на получение пособия, хотя обычно это приходится делать каждый год или чаще, если семья переехала. Автоматическое продление выплат коснулось 93 с лишним тысяч человек, в том числе получающих ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, ежемесячное детское пособие, ежемесячную денежную компенсацию на питание беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет и ежемесячные денежные выплаты малоимущим многодетным семьям. Кроме того, инвалидам, срок переосвидетельствования которых попадает в период с 1 октября по 1 марта 2021 года, компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг продлевается автоматически сроком на шесть месяцев, начиная с даты, до которой была установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании.