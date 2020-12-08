Во Владимирской области построят четыре мусоросортировочных комплекса

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Департамент природопользования и охраны окружающей среды представил заключение по вопросу изменения в проект территориальной схемы по обращению с отходами с учетом замечаний и предложений, поступивших на общественных слушаниях.

Часть замечания департамент учел. Изначально проектом терсхемы предусмотрено строительство мусоросортировочных комплексов (МСК) проектной мощностью до 40 тысяч тонн в селе Андреевском Александровского района (срок строительства — 2022 год), рядом с поселком городского типа Мелехово Ковровского района (2021 год), вблизи города Петушки (2021-2022 годы), а также в Киржачском районе (2024 год), а также рядом с деревней Марьинка Камешковского района (2023 год) и около деревни Максимовка Меленковского района (2021 год). Однако с учетом замечаний строительство мусоросортировочной станции «Александров 2» вблизи поселка Маяк отменилось из-за того, что земельный участок под объект исключен из-за обращения собственника. Не будет МСК и в Киржачском районе – не строить его решили из-за того, что участок входит в приаэродромную территорию, к которой предъявляют особые требования. Против строительства МСК в своем районе протестовали и ковровчане, но там мусоросортировочный комплекс все же появится: по мнению департамента, он необходим. Вблизи Петушков МСК также будет, несмотря на возражения муниципалитета: как отметили чиновники, «объект необходим для достижения показателя национального проекта «Экология» в части обработки, утилизации и размещения отходов». Кроме того, в Петушинском районе все же построят мусороперегрузочную станцию в 2021-2022 годах.

Зато с учетом поступивших замечаний Покровскую городскую свалку признали подлежащей рекультивации, а увеличивать проектную мощность МСК «Александров 1» до 140 тысяч тонн мусора в год не стали. Причина отказа – отсутствие обоснований предприятий, позволяющих увеличить мощность объекта. Также в департаменте отказались уменьшать мощность Александровской городской свалки вблизи деревни Машково с 70 тысяч тонн до 42 тысяч тонн. Зато добавили еще один объект по переработке и утилизации неопасных отходов (полимерных) в деревне Толбухово Собинского района. Согласие владельца участка уже есть, ожидается разрешение на строительство.

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кстати, в одном из поступивших замечаний указали, что в терсхеме отсутствуют данные о количестве отходов, поступивших из других регионов страны. Но в департаменте это замечание не приняли: по официальным данным в регионе отсутствуют потоки отходов из других областей.

Как отмечают в департаменте природопользования, теперь проект территориальной схемы по обращению с отходами должны доработать (на это дается 30 дней), а потом представить на повторное обсуждение. Активисты, чьи замечания не учли, планируют оспаривать такое решение чиновников.