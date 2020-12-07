Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 7 декабря 2020: уже четыре дня заболевших больше выздоровевших

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И снова в 33 регионе установлен рекорд по числу заболевших за сутки. За последние 24 часа лабораторно подтвержден 151 новый случай. Вообще за последнюю неделю заболеваемость по коронавирусу неуклонно росла, что не может не беспокоить. При этом лидером среди всех территорий уже много дней остается Владимир, где уже несколько недель меньше 30 случаев за сутки и не бывает. Сегодня вот 33 человека заболели.

А вот как распределились случаи заражения по районам:

- 33 сл. в г. Владимире,

- 15 сл. в Муромском,

- 14 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 10 сл. в Ковровском,

- 9 сл. в Кольчугинском,

- по 8 сл. в Юрьев-Польском и Александровском районах,

- по 7 сл. в Суздальском, Гороховецком и Камешковском районах,

- 6 сл. в Вязниковском,

- по 5 сл. в Меленковском и Киржачском районах,

- по 4 сл. в Собинском и Селивановском районах,

- по 3 сл. в Петушинском и Судогодском районах, а также в г. Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 14 250 случаев заболевания (2651 сл. в г. Владимире, 1961 сл. в Гусь-Хрустальном, 1648 сл. о. Муром, 1119 сл. в Ковровском, 1004 сл. в Александровском, 968 сл. в Петушинском, 712 сл. в Вязниковском, 633 сл. в Юрьев-Польском, 551 сл. в Собинском, 519 сл. в Кольчугинском, 437 сл. в Суздальском, 389 сл. в Меленковском, 377 сл. в Гороховецком, 330 сл. в Селивановском, 296 сл. в Камешковском, 251 сл. в Киржачском, 230 сл. в Судогодском, 174 сл. в г. Радужном).

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Еще один пугающий момент - уже четыре дня число заболевших превышает число выздоровевших. За последние сутки выздоровели во Владимирской области лишь 149 человек. Да, заболевших ненамного больше. Однако это означает, что число коек в регионе неуклонно сокращается. Так, по состоянию на воскресенье в медицинских организациях региона действовало 1679 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 87 процентов из них было занято (1469), свободны – 210 коек. Накануне свободными считались 211 коек.

Учитывая, что департамент здравоохранения регулярно жалуется на нехватку мест для ковидных госпиталей, это очень серьезная проблема. Не зря же в облздраве даже обращались в Москву с просьбой разрешить использовать возможности военной медицины региона (у нас, например, есть военный госпиталь в областном центре), однако положительного ответа региональные чиновники так и не получили.

Наконец, трое человек за последние сутки умерли от коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе от Covid-19 скончались 347 человек.