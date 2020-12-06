Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 6 декабря 2020: за сутки 150 новых случаев

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

И снова в 33 регионе установлен рекорд по числу заболевших за сутки. За последние 24 часа лабораторно подтверждено 150 новых случаев. Вообще за последние шесть суток заболеваемость по коронавирусу неуклонно росла, что не может не беспокоить. При этом лидером среди всех территорий уже много дней остается Владимир, где уже несколько недель меньше 30 случаев за сутки и не бывает. Сегодня вот 38 человек заболело.

Вот как распределились случаи по районам:

38 сл. в г. Владимире,

по 17 сл. в Гусь-Хрустальном и Муромском районах,

10 сл. в Юрьев-Польском,

по 8 сл. в Ковровском и Суздальском районах,

по 7 сл. в Вязниковском, Александровском и Кольчугинском районах,

по 6 сл. в Меленковском и Собинском районах,

по 4 сл. в Гороховецком и Петушинском районах,

по 3 сл. в Селивановском и Киржачском районах,

по 2 сл. в городе Радужном и Камешковском районе,

1 сл. в Судогодском.

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Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 14 099 случаев заболевания (2618 сл. в г. Владимире, 1947 сл. в Гусь-Хрустальном, 1633 сл. о. Муром, 1109 сл. в Ковровском, 996 сл. в Александровском, 965 сл. в Петушинском, 706 сл. в Вязниковском, 625 сл. в Юрьев-Польском, 547 сл. в Собинском, 510 сл. в Кольчугинском, 430 сл. в Суздальском, 384 сл. в Меленковском, 370 сл. в Гороховецком, 326 сл. в Селивановском, 289 сл. в Камешковском, 246 сл. в Киржачском, 227 сл. в Судогодском, 171 сл. в г. Радужном).

При этом уже третий день подряд во Владимирской области число заболевших больше, чем число выздоровевших. Пусть ненамного, но все-таки. Это значит, что свободный коечный фонд продолжает сокращаться. Так, вчера днем в больницах региона из 1656 коек для больных коронавирусом 1445 были заняты. Это 87 процентов от всего фонда. Свободны были 211 коек. Сегодня выздоровели 146 человек, а значит коечный фонд сократился еще на 4 места.

Умерших за последние сутки не было. А всего с начала ведения статистики по коронавирусу в регионе умерли 344 человека.