Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 5 декабря 2020: за нарушения антиковидных правил ТЦ «Мегаторг» могут оштрафовать на 300 тысяч рублей

Нарушения были выявлены в фуд-корте торгового центра «Мегаторг» Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владимирской области новый рекорд заболеваемости – за сутки официально подтвердили 148 случаев заражения коронавирусом. Из них больше всего зафиксировано во Владимире – 34 случая. На втором месте город Гусь-Хрустальный – там выявили 18 случаев.

16 человек заболели в Муромском районе;

По 9 подтвержденных диагнозов - в Юрьев-Польском, Ковровском, Вязниковском районах;

8 человек заболели в Александровском районе;

По 6 случаев - в Камешковском, Киржачском, Кольчугинском районах;

По 5 - в Суздальском, Гороховецком, Петушинском, Меленковском районах;

По 3 - в Собинском, Селивановском районах;

1 случай - в Судогодском районе.

С начала пандемии на территории Владимирской области зарегистрировано 13 949 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2580 случаев заражения - во Владимире, 1930 - в Гусь-Хрустальном, 1616 - в Муроме, 1101 заболевший зарегистрирован в Ковровском районе, 989 случаев - в Александровском, 961- в Петушинском, 699 - в Вязниковском, 615 заражений - в Юрьев-Польском, 541 - в Собинском, 503 - в Кольчугинском, 422 подтвержденных диагноза зафиксировано в Суздальском районе, 378 – в Меленковском, 366 - в Гороховецком, 323 - в Селивановском, 287 - в Камешковском, 243 - в Киржачском, 226 - в Судогодском, 169 – в Радужном.

Статистика Яндекса по Владимирской области

За сутки умерли шестеро человек, вчера, 4 декабря, их было трое. Всего смертей за период пандемии – 344. 5 декабря выздоровел 141 пациент, всего тех, кто справился с болезнью, - 12 327.

Тем временем сотрудники администрации области отчитались о проверках в заведениях общественного питания. В рейды выходили представители департамента предпринимательства, регионального Роспотребнадзора и мэрии Владимира. С 27 по 29 ноября проверено 43 объекта общепита. В некоторых были выявлены нарушения. Например, в кофейне «Просто» на ул. Куйбышева, кафе «Дворик» на той же улице, буфете «24 Градуса» на ул. Мира и в баре «Рестобар Пятница» на ул. Б. Московская не измеряли посетителям температуру и не проверяли их регистрацию в системе по QR-кодам.

Нарушения выявили и в фуд-корте торгового центра «Мегаторг». Там было зафиксировано превышение 30 процентного одновременного присутствия посетителей от максимально возможного. Кроме этого, при входе в фуд-корт посетителям не измеряли температуру бесконтактным способом.

- По факту нарушений оформляются материалы для привлечения компании к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», предусматривающей штраф для юридических лиц в размере до 300 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.

Для медиков, которые сейчас лечат пациентов с коронавирусом, есть хорошие новости. Облздраву выделят 108,8 миллионов рублей, которые уже поступили в региональный бюджет из федерального в соответствии с распоряжением Правительства РФ.

Деньги специалисты департамента здравоохранения должны направить медицинскому персоналу стационаров, а также станций и отделений скорой медицинской помощи. За весь период борьбы с коронавирусом работники сферы здравоохранения Владимирской области в рамках постановлений Правительства России получили вознаграждение за свой труд на общую сумму 1,4 млрд рублей.