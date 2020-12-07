Наличники на бумаге: владимирский архитектор создала необычные арт-раскраски

. Фото: Из личного архива

Уютных деревянных домиков, окна которых украшены причудливыми наличниками, остается все меньше. Одни сносят, в других ставят современные стеклопакеты. Но есть во Владимире люди, которые хотят сохранить древнюю резьбу. Одна из них — архитектор Екатерина Манасова.

Оживляем котиками

- Я очень люблю и ценю деревянную зодчество, «резнину» - такие дома смотрятся живыми, настоящими, как из детства, когда ты приезжал в деревню к бабушке и дедушке. И очень жаль, что с каждым годом этих теплых домов становится все меньше — хозяева уходят, дома медленно начинают погибать, - говорит Екатерина. - Или, наоборот, дом продолжает свою жизнь, но уже в новом качестве - в угоду комфорту жильцы обшивают деревянные дома сайдингом, вставляют пластиковые окна и снимают наличники, как уже ненужные элементы декора.

Наличник на Девической Фото: Из личного архива

Однажды в интернете Екатерина вместе с другом увидела, как на Ивановском фестивале восстановления городской среды «Том Сойер Фест» ребята воссоздали домик на раскраске. Это и послужило толчком к созданию нового проекта «О_кошки».

- Но мне не хотелось чертить просто наличник. Хочется делать живую картинку, пусть и на бумаге. Поэтому в окошки «вживляются» люди, животные, чаще всего кошки. Очень хочется, чтобы красоту наших деревянных домов не забывали и почаще обращали на нее внимание, - рассказывает архитектор.

Сейчас на раскрасках - семь наличников, но их будет еще больше — за лето удалось собрать большой фотоматериал, который постепенно будет отрисовываться.

- На раскрасках, в первую очередь, изображаются наличники на покинутых владимирских домах и домах под снос. Так, например, первая картинка посвящена витиеватому наличнику на улице Малые Ременники, что за научной библиотекой. Дом этот вот уже несколько лет стоит сгоревший. Второй наличник - с дома-красавца на углу Девической-Княгиниской у Рестодвора. Этого дома уже нет. Через неделю после публикации раскраски, его снесли. Еще один - с аварийного дома на улице Семашко. Он был начерчен по фотографиям сентября прошлого года, сейчас наличников там нет, - говорит Екатерина.

На создание одной раскраски уходит от трех до шести часов, в зависимости от сложности рисунка наличника и сложности отрисовки наполнения. Екатерина говорит, что это занятие доставляет ей большое удовольствие, а сам поиск наличника напоминает скорее прогулку с интересными открытиями.

А может в музей?

. Фото: Из личного архива

Изначально Екатерина хотела сохранить «резное наследие» с помощью создания каталога местных вариаций оконных наличников. Для этого нужно было найти дом, сфотографировать его, обмерить наличник, после чего вычертить, в том числе и в 3D. Но все оказалось не так просто.

- Технологии производства постоянно совершенствуются, и те габариты отверстий, резнины, которые уже были, могут не соответствовать новым. А, значит, работа по детальным обмерам не совсем нужна, - говорит владимирский архитектор.

Понятно, что из-за сложности эксплуатации старых деревянных домов большую часть зданий все же придется снести. Это сейчас и происходит в центре Владимира.

- Это логичный процесс, и от него мы никуда не денемся. Другой вопрос, что в наше время, на мой взгляд, архитектура в провинциальных городах излишне зависит от средств и желаний заказчика, и в итоге на выходе мы имеем потерю аутентичной среды и замену ее, по сути, типовыми, неоригинальными строениями, - размышляет Екатерина Манасова. - Что же касается наличников и прочих резных украшений с подобных обреченных домов, то их можно сохранить, поместив в музей. Впоследствии, кстати, можно было бы придумать на их основе необычные инсталляции для оживления новоотстроенных кварталов. Тогда можно было бы убить сразу двух зайцев : и новые дома с новыми функциями имеем, и историю показываем.

. Фото: Из личного архива

Есть, по мнению Екатерины, и второй вариант - это сохранение целых улиц с деревянными домами. К слову, подобные меры были в свое время приняты и в нашем городе, но постепенно деревянные дома (поскольку они не были четко прописаны в проекте по сохранению) стали просто исчезать, заменяться коттеджами.

- Сейчас мы можем это наблюдать, например, на Вознесенской улице. Буквально за 10 лет оттуда исчезла большая часть деревянных домиков. Но для создания подобного анклава требуется вовлечение чиновников, архитекторов, специалистов по развитию территорий и самих жителей. Возможно, стоит сделать для жителей подобных исторических кварталов какие-то льготы, помогать с ремонтом домов на городском уровне. И естественно, что со временем подобные деревянные кварталы все равно перейдут в разряд гостиничных комплексов или станут местом для мастерских и ремесленных магазинов, - считает Екатерина Манасова.

КОНКРЕТНО

Скачать арт-раскраски можно ВКонтакте в группе «Культурный просвет Владимир» - https://vk.com/kultprosvet.vladimir