Золотые ворота: достоять до ремонта

Золотые ворота - визитная карточка Владимира Фото: Полина Немчинова

Памятник древнерусского зодчества и визитная карточка областной столицы находится в печальном состоянии. Это замечают не только специалисты, но и прохожие. Горожане не раз делились в соцсетях фотографиями памятника с отвалившимися кусками штукатурки, дырами и трещинами в стенах, вываливающими кирпичами и следами грязи и копоти на некогда белоснежных стенах памятника архитектуры XII века.

. Фото: Полина Немчинова

Последний раз капитальный ремонт Золотых ворот проводился еще в 2001 году. На их плачевное состояние обращали внимание и контролирующие органы: в 2018 году Владимиро-Суздальский музей-заповедник, который тогда возглавлял Игорь Конышев, даже оштрафовали на полмиллиона за неудовлетворительное состояние древнего памятника. Тогда руководитель музея объяснил, что Министерство культуры не выделяет средства, необходимые для реставрации Золотых ворот.

Сегодня состояние древнего памятника печальное Фото: Полина Немчинова

Сегодня в музее-заповеднике признают, что проблем у памятника действительно много. Белый камень визитной карточки Владимира сильно страдает от антропогенной нагрузки, а зимой и от химреагентов с дороги поблизости. У контрфорсов – пристроек более позднего периода – разрушается кирпичная кладка, есть много вопросов по коммуникациям, вентиляции, кондиционированию. Пострадали Золотые ворота и из-за лихача, врезавшегося в 2014 году в их северо-восточную часть.

. Фото: Полина Немчинова

Однако чтобы начать масштабную реставрацию, музею нужно подготовить проектно-сметную документацию, содержащую все необходимые материалы и исследования, исчерпывающие данные по предстоящей реставрации, и согласовать ее в Минкульте. В июне, несмотря на пандемию и сокращение доходов, руководство Владимиро-Суздальского музея-заповедника провело конкурс на разработку проектно-сметной документации реставрации Золотых ворот. Победителем стала компания «Тектоника», которая до июня 2021 года подрядилась подготовить всю необходимую документацию. На разработку проекта музей выделил 7,4 миллиона рублей, а по предварительным оценкам реставрационные работы обойдутся в 80-100 миллионов рублей.

. Фото: Полина Немчинова

- Золотые ворота неоднократно были предметом активного реставрационного поиска, но единого цельного проекта реставрации для всего сооружения на сегодняшний день не было выработано. Мы планируем соединить все ранее проведенные исследования в одном проекте реставрации. Активное использование реагентов химзащиты для таяния снега губительно сказывается на фасадах Золотых ворот. Мы надеемся использовать опыт российский и зарубежный в защите белого камня, отыскать такие составы, которые позволят решить эту задачу более долговечно, - заявил главный инженер проекта Юрий Коваль на рабочем совещании, проведенном в музее-заповеднике в начале декабря.

Говорить о том, когда начнется реставрация Золотых ворот пока рано: только после того, как проект защитят в Министерстве культуры, будет решаться вопрос о выделении необходимых средств.

Кстати, при бывшем губернаторе Светлане Орловой активно обсуждалась идея сделать центр Владимира пешеходным. Одним из главных аргументов было как раз спасение Золотых ворот: многие архитекторы и историки отмечали, что транспорт, которого становится все больше, ездит практически вплотную к памятнику и разрушает его.

. Фото: Полина Немчинова