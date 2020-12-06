Во Владимирской области из-за неправильного обогрева домов стали чаще гибнуть люди

В прошлом году было 310 пожаров, в этом - 308. Но погибших в 2020-м больше Фото: Валерия ПРОНИНА

Во Владимирской области с начала года произошло 308 пожаров в домах, где оставляли включенными обогреватели и топили неисправные печи. В результате погибли восемь человек, еще девять получили травмы. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то на пожарах погибли пять жителей области, а пострадавших не было вообще. Чтобы снизить риски таких пожаров, сотрудники МЧС усилили работу. Специалисты стали ежедневно выходить в рейды по частному сектору и напоминать людям о правилах пожарной безопасности.

В дома к жителям не заходили Фото: Валерия ПРОНИНА

Очередной состоялся 4 декабря во Владимире. Инспектор МЧС и представитель администрации Ленинского района вели беседы с жителями домов по улице Социалистической. Из-за распространения коронавируса общались с местными жителями на улице.

- У нас все исправно! - говорит с порога жительница.

- А как вы соблюдаете меры пожарной безопасности? - интересуется инспектор Дарья Сергеева.

- Ну, газом же не пахнет, все нормально. Что еще соблюдать. Отопительные приборы никакие не включаем, хватает котла.

Дарья Сергеева отметила, что газовый котел тоже может быть неисправным: там нарушается тяга, скачет напряжение в сети, не горит запальник. Поэтому перед отопительным сезоном дома, где установлены котлы, должны проверять сотрудники газовой службы. Если выявляются нарушения, хозяев обязывают заменить или отремонтировать оборудование. Иначе — очередные скачки напряжения могут привести к трагическим последствиям.

Каждому выдавали памятку с номерами спецслужб Фото: Валерия ПРОНИНА

Большинство жителей на улице Социалистической как раз отапливают дома с помощью газового оборудования. Житель Сергей Лялин, в чей дом проверяющие постучались следом, сказал, что его котел исправен.

- В доме не курю, спички не зажигаю, запаха газа нет. Проверяли котел месяца два назад, специалисты сказали, что он исправен, - объяснил Сергей Лялин.

Конечно, всем на слово не поверишь — в следующий раз сотрудники МЧС могут пригласить в рейд специалистов газовой службы, которые имеют право войти в дом и проверить газовые котлы. Такие совместные мероприятия тоже проводятся регулярно.

Если дома никого не было - памятки бросали в почтовые ящики Фото: Валерия ПРОНИНА

- В связи с похолоданием риск возникновения пожаров в домах увеличивается. В частном секторе в домах установлено газовое и печное отопление. Одновременно люди пользуются электрообогревателями. Чаще всего из-за неправильной эксплуатации электроприборов и печного отопления случаются пожары. В некоторых домах печи могут находиться в неисправном состоянии: отсутствует притопочный лист, загрязнены дымоходы. Мы напоминаем о требованиях пожарной безопасности, что нужно заменить оборудование, рассказываем о действиях при возникновении пожара, выдаем памятки с номерами телефонов экстренных служб, - сказала инспектор отделения профилактики пожаров Дарья Сергеева.