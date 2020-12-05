Владимирский таксист, сбивший перебегавшую дорогу девушку, заплатит 700 тысяч рублей

. Фото: Иван МАКЕЕВ

В суд с иском о взыскании компенсации морального вреда обратилась жительница Владимира. Несколько месяцев назад женщина потеряла единственную дочь: девушка, которой исполнился 21 год, приехала с работы на служебном автобусе, и, видимо, торопясь домой, решила перебежать дорогу в неположенном месте. В это время по трассе ехал таксист, под колеса машины которого и попала переходившая дорогу студентка. Ее попытались спасти, вызвали скорую. Но помочь не смогли: девушка умерла в реанимации больницы скорой помощи.

Уголовное дело в отношении таксиста после проверки возбуждать не стали: не было оснований. Водитель не нарушал правила дорожного движения и двигался с разрешенной скоростью – 60-65 километров в час.

А для матери гибель единственной дочери стала настоящей трагедией. Женщина воспитывала дочку одна. Родные и знакомые отмечали, что они были как подружки, много времени проводили вместе, советовались. Мама гордилась успехами девушки, работавшей и учившейся заочно на юриста, радовалась, что дочка успешно прошла стажировку в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Владимирской области и собирается устраиваться туда на работу.

«Она имела далеко идущие жизненные планы и устремления, которые в один миг были перечеркнуты», - писала в обосновании мать. После смерти дочери женщина серьезно заболела, мучилась бессонницей, несколько раз лечилась в стационаре психиатрической больницы. Коллеги и родные подтверждали: несчастная мать, раньше не жаловавшаяся на здоровье, теперь постоянно в слезах, начались проблемы с нервами. Свои страдания женщина оценила в конкретную сумму – полтора миллиона рублей. Их она хотела получить с водителя. Она отмечала, что таксист так и не извинился перед ней, не пытался помочь с организацией похорон и поминок или поддержать материально.

Сам водитель в суд не пришел, а прокурор посчитал, что требования матери стоит удовлетворить, исходя из сложившейся судебной практики. К такому же выводу пришел и суд. По закону, если человек пострадал из-за источника повышенной опасности, к которым относится и машина, то владелец этого «источника повышенной опасности» обязан возместить моральный вред, даже если не виноват в случившемся. Правда, сумму компенсации суд снизил до семисот тысяч. Решение вступило в законную силу.