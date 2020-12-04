Директора владимирского департамента имущественных и земельных отношений подозревают в получении взятки в 9 миллионов рублей

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области Павла Панфилова. Его обвиняют в получение взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в ноябре прошлого года Панфилов предложил генеральному директору строительной фирмы за 9 миллионов рублей обеспечить беспрепятственное участие и победу предприятию в электронном аукционе на право заключить контракт на строительство социального объекта в рамках реализации национального проекта. После проведения торгов с руководителем строительной фирмы заключили контракт более чем на 460 миллионов рублей.

- В декабре прошлого года Павел Панфилов через подконтрольное юридическое лицо посредством заключения фиктивных договоров гражданско-правового характера получил от генерального директора строительной фирмы незаконное денежное вознаграждение в размере более 9 миллионов рублей, - рассказали в областном управлении СКР.

Своей вины Панфилов не признает. В суд направлено ходатайство о заключении Панфилова под стражу.

Напомним, что утром 4 ноября появилась информация о том, что директора ДИЗО задержали 3 декабря. Свою должность он занимает с мая 2019 года. А летом 2020 года силовики возбудили уголовное дело против его заместителя Оксаны Власенко. Ее подозревают в получении взятки при проведении торгов на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Киржаче.

К слову, должность директора ДИЗО оказалась запятнанной не в первый раз. Экс-руководителя ведомства Елену Мазанько подозревают в крупной взятке и превышении должностных полномочий. Следствие по этому делу ведется до сих пор. По версии следствия, в 2014 году она помогла фирме «Активстройгрант», учредителями которой являются кемеровские бизнесмены, выиграть конкурсы на ремонт актового зала администрации Владимирской области и поставку туда мебели. Также компания выиграла контракт на капремонт здания областного департамента здравоохранения. За такую помощь Мазанько якобы получила от предпринимателей 2 миллиона рублей. Деньги в обувной коробке чиновнице передал один из бизнесменов. Следователи три раза проводили обыски в квартире Мазанько, но этих денег так и не нашли. После возбуждения уголовного дела Елену Мазанько этапировали по месту регистрации в Москву. Басманный суд столицы отправил ее под домашний арест.