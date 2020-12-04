Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 4 декабря 2020: в регионе больше всего болеет работающее население

Вице-губернатор Сергей Шевченко и Сергей Макеев, начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Владимирской области.

Роспотребнадзор опубликовал новые данные по заболеваемости коронавирусом. У нас новый рекорд!

На 11.00 4 декабря лабораторно подтверждено 145 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вот как распределились случаи по районам:

- 38 сл. в г. Владимире,

- по 14 сл. в Гусь-Хрустальном и Муромском районах,

- 9 сл. в Юрьев-Польском,

- по 8 сл. в Ковровском, Вязниковском и Камешковском районах,

- по 7 сл. в Суздальском и Александровском районах,

- 6 сл. в Гороховецком,

- по 5 сл. в Собинском и Киржачском районах,

- по 4 сл. в Петушинском, Меленковском и Кольчугинском районах,

- по 2 сл. в Судогодском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 13 801 случай заболевания (2546 сл. в г. Владимире, 1912 сл. в Гусь-Хрустальном, 1600 сл. о. Муром, 1092 сл. в Ковровском, 690 сл. в Вязниковском, 981 сл. в Александровском, 956 сл. в Петушинском, 606 сл. в Юрьев-Польском, 538 сл. в Собинском, 497 сл. в Кольчугинском, 417 сл. в Суздальском, 373 сл. в Меленковском, 361 сл. в Гороховецком, 320 сл. в Селивановском, 281 сл. в Камешковском, 237 сл. в Киржачском, 225 сл. в Судогодском, 169 сл. в г. Радужном).

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При этом выздоровело в этот раз гораздо меньше, чем в прошлые дни – 137 человек. И умерли трое жителей региона (в общей сложности от коронавируса скончались уже 338 человек).

Что касается других новостей, то 3 ноября областная администрация провела очередной брифинг по теме коронавируса. И мы уже многое осветили с того брифинга. Например, написал про то, что в регионе могут совсем отменить новогодние корпоративы, а также про то, что коек не хватает. Но там обсуждали не только это.

Так, на брифинге Роспотребнадзор дал разбивку по возрастам болеющих коронавирусом. Цифры не уникальные, однако, определенную картину дают. Так, 32,6 процента от числа всех заболевших – люди в возрасте от 50 до 64 лет. Почти столько же заболевших (32,1 процента) среди лиц от 30 до 49 лет. В возрастной группе от 18 до 29 лет заболевших 7,3 процента, от 15 до 17 лет – 1,8 процента, от 7 до 14 лет – 3,1 процента, от 1 до 6 лет – 1,6 процента, среди детей в возрасте до года заболели 0,3 процента.

- Это говорит о том, что в регионе в основном болеет работающее население. Молодое поколение болеет меньше, поэтому в настоящее время нет необходимости всеобщего перевода школьников на дистанционное обучение. Пока они могут учиться в обычном режиме, поскольку заболеваемость в организованных коллективах хорошо отслеживается и регулируется, – резюмировал Сергей Макеев, начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Владимирской области.

Напомним, что пока только 64 учреждения допобразования и 36 колледжей перешли на полную удаленку.

- По данным на 2 декабря, на карантин в связи с заболеваемостью ОРВИ закрыта одна школа. Еще в 45 школах отдельные классы переведены на карантин, в трех школах из-за болезни педагогов объявлены внеплановые каникулы. Одновременно открылись две школы, которые были закрыты полностью, и еще семь, которые частично закрывались на карантин в связи с коронавирусной инфекцией. Возобновили работу три детских сада и 16 ранее закрытых групп. Три других садика области, наоборот, приостановили прием детей. Отдельными группами также закрыты 27 дошкольных учреждений, в том числе 14 — из-за коронавируса, остальные — из-за ОРВИ, - сообщил вице-губернатор Сергей Шевченко.