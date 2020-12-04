Мать обвиняемого в убийстве гусевчанина: «Мой сын самый хороший на земле!»

На скамье подсудимых отчим и пасынок Фото: Полина Немчинова

В областном суде завершается рассмотрение уголовного дела в отношении двух жителей Гусь-Хрустального района – отчима и пасынка. 3 декабря состоялось обсуждение последствий обвинительного вердикта, вынесенного единогласно присяжными.

Выстрел в лесу

Сообщение об исчезновении 55-летнего Виктора Акимова, жителя Собинского района, работавшего в должности егеря местного охотхозяйства, поступило в полицию утром 22 мая прошлого года. Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в лесу вблизи деревни Березники, где и жил убитый. По «горячим следам» задержали и подозреваемого – двадцатидвухлетнего Павла Горячева из поселка Уршельский Гусь-Хрустального района. Как установило следствие, 21 мая Павел с отчимом, Александром Гавриловым, собирались на рыбалку, но потом уговорили знакомого подвести их в cобинские леса. Там они с собаками собирались поохотиться на лося. Но по дороге водитель поссорился с нетрезвыми пассажирами, высадил их на месте и уехал. Егерь, работавший в Собинском охотничьем хозяйстве с марта 2014 года, около 23.30 услышал звуки выстрелов, поспешил на служебном УАЗИКе в лес и стал искать браконьеров, вышедших на охоту в запрещенный период. На беду мужчина нашел нарушителей. Но отчим, увидев свет приближающихся фар, спрятался в кустах. А Павел с ружьем остался встречать егеря. И в ответ на требование егеря выдать других нарушителей, оружие и добычу, выстрелил ему крупной дробью в голову. Как считает следствие: он испугался, когда егерь стал ручным фонарем освещать кусты в поисках спрятанной добычи и других браконьеров.

- Я был свидетелем совершения этого преступления. Оно бессмысленно как-то произошло, - описал случившееся Александр Гаврилов.

От ран егерь вскоре умер, а отчим с пасынком угнали автомобиль в поселок Бакшеево Московской области, спрятали в кювете и добрались домой.

В итоге отчиму Александру Гаврилову предъявили обвинение по п. «а», ч. 2, ст.166 УК РФ – «неправомерное завладение автомобилем, совершенное группой лиц по предварительному сговору», а молодому Павлу Горячеву – сразу по двум статьям: той же, что и отчима, и статье «убийство в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности». Дело рассматривалось в областном суде с участием присяжных заседателей – так захотели сами обвиняемые. Рассмотрение заняло почти полгода, а 26 ноября присяжные вынесли обвинительные вердикт. Они посчитали, что подсудимые виновны в совершении этих преступлений и снисхождения не заслуживают.

«Полтора года не могу прийти в себя»

По словам матери Павла, буквально через пять дней после ареста он должен был выйти на работу в столице Фото: Полина Немчинова

Теперь суду предстоит вынести приговор с учетом всех обстоятельств дела, в том числе характеристик подсудимых. И отчим, и пасынок не раз судимы, в основном за кражи и разбои. Александр Гаврилов в общей сложности провел за решеткой около одиннадцати лет, но в 2015 году он познакомился с многодетной мамой Натальей Горячевой из поселка Уршельский и поселился у нее. У пары три года назад появилась общая дочка Александра. Официально пара не расписывалась, вписывать в свидетельство о рождении малышки отца тоже не стали. Как объяснила Наталья, у которой кроме старшего Павла и младшей дочки, есть еще двое детей – шестнадцатилетняя девочка и десятилетний парень, она хотела, чтобы у всех детей была одна фамилия. Но это не помешало семейной жизни. По словам женщины, Александр оказался хорошим отцом не только для родной дочки, но и для других детей.

- Гулял с дочкой и с моим младшим сыном, на рыбалку ходили, в парк. Сначала ничем не занимался, по дому дела делал, потом устроился в Москву лифтером. Всем детям помогал, всех обеспечивал, не только своего, ну, а как же? Он спокойный. Он пьяный домой не ходил, чтобы не нервировать детей. Поспит у друзей, утром приходит как огурчик, - рассказала Наталья.

Впрочем, бывали в семье и конфликты.

- Он не любил, когда Павлик пьет. Он больно сильно за него переживал, - объяснила женщина.

Сама она признает: ее первенец пьет давно и много, «от капельницы до капельницы», сам остановиться не может, а перерыв между его запоями – 10-15 дней. Причины выпить всегда находились: «кто-то нервы оголил», «к кому-то на день рождения сходили». Сын пытался работать грузчиком, рабочим на заводе, в последнее время нигде не трудился, но, как уверяет мать, просто не успел: отчим должен был его устроить в Москву, уже и форма пришла.

- Он самый хороший на земле! – уверена она.

Кстати, и у отчима, и у пасынка есть проблемы с психикой. Если Александр давно состоит на учете у психиатра, то у Павла отклонения нашли в ходе судебной психиатрической экспертизы – у него алкогольная зависимость. Но оба, по мнению специалистов, осознают, что делают, и не нуждаются в принудительном лечении. Павел настаивал на повторной, более подробной, экспертизе, но суд посчитал, что оснований для этого нет.

Супруга убитого, прожившая с ним 34 года, до сих пор не может справиться с горем Фото: Полина Немчинова

У убитого егеря тоже осталась семья: жена, с которой он прожил 34 года, две дочки, два внука… Родные до сих пор не могут прийти в себя после трагедии. Ольга Акимова, потерявшая мужа, признается: поддерживать одной частный дом тяжело, но еще сложнее – жить, потеряв любимого. После убийства мужа у женщины начались проблемы с сердцем.

- Плохо мне одной. Я как начинаю что-то делать по дому – вспоминаю мужа, - говорит она.

Женщина попросила суд взыскать с Павла, совершившего роковой выстрел, миллион рублей – во столько она оценила свой моральный ущерб. Теперь суду предстоит решить не только вопрос о сроках, на которые подсудимые отправятся за решетку, но и о сумме, которую супруга убитого получит в качестве компенсации.