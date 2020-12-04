В коронавирусные госпитали Владимирской области ежедневно госпитализируют по 100 человек

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Во Владимирской области в госпиталях, предназначенных для пациентов с тяжелой формой Covid-19, развернуты 1656 коек. И только 247 из них свободны. В облздраве говорят, что сейчас система здравоохранения работает с огромным напряжением и рано или поздно коечный фонд расширить еще будет невозможно.

«Все считают, что к ним в семью коронавирус не придет»

- Несмотря на то, что ограничительных мер достаточно, мы видим рост заболеваемости коронавирусом. Каждый день медики госпитализируют от ста пациентов в коронавирусные стационары. Когда мы начинали брифинги в сентябре, коек насчитывалось 763, и заняты из них были чуть больше половины. Сейчас занятость коечного фонда составляет 80%. И какие бы меры не вводились, все продолжают жить как раньше, как они привыкли. Все успокаивают себя тем, что коронавирусная инфекция не придет в их семью, - рассказала во время брфинга по коронавирусу 3 ноября директор департамента здравоохранения Елена Утемова. - Как бы мы не расширяли коечный фонд, он в любом случае конечен. Не стоит забывать, что у нас остаются и другие пациенты: с инфарктами, инсультами, хирургическими заболеваниями и онкопатологиями. Им так же, как и больным коронавирусом, нужна помощь.

Елена Утемова подчеркнула, что врачи также могут заболеть – на данный момент 8% медработников региона находятся на больничном.

Вспомнили на брифинге и про проблемы с тестированием. Правда, по данным облздрава, сейчас нет в лабораториях тестов, которые исследуют по две недели. Все делают, якобы, в течение двух суток. Это связали с отменой требования сдавать повторные мазки, чтобы еще раз подтвердить отрицательный результат, а также с тем, что теперь не нужно тестировать людей, которые были в контакте с зараженным (естественно, если у них нет симптомов).

- Нагрузка на лаборатории выровнялась. Могу ответственно сказать: 90% лабораторных тестов выполняется в течение 48 часов с момента доставки в лабораторию. У нас нет ни одной пробы, которая находится в режиме ожидания, - отметила Елена Утемова.

Школьники практически не болеют

Что касается школ, то в них продолжают обучение в очном формате. Никакой дистанционки, как в колледжах и ВлГУ. Пока только 64 учреждения допобразования и 36 колледжей перешли на полную удаленку.

- По данным на 2 декабря, на карантин в связи с заболеваемостью ОРВИ закрыта одна школа. Еще в 45 школах отдельные классы переведены на карантин, в трех школах из-за болезни педагогов объявлены внеплановые каникулы. Одновременно открылись две школы, которые были закрыты полностью, и еще семь, которые частично закрывались на карантин в связи с коронавирусной инфекцией. Возобновили работу три детских сада и 16 ранее закрытых групп. Три других садика области, наоборот, приостановили прием детей. Отдельными группами также закрыты 27 дошкольных учреждений, в том числе 14 — из-за коронавируса, остальные — из-за ОРВИ, - сообщил вице-губернатор Сергей Шевченко.

В настоящее время 104 школы области частично используют дистанционные технологии. В полном переводе школ на удаленку, по мнению представителей белого дома, нет необходимости. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусом школьников в возрасте от 7 до 14 лет равна 3,1%, 15-17 лет — 1,8%.