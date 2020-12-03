Роспотребнадзор предлагает совсем отменить новогодние корпоративы во Владимирской области

- Любое массовое скопление людей ведет к новым заражениям, - говорят в Роспотребнадзоре. Фото: Александр УТКИН

Во Владимирской области могут отменить новогодние корпоративы. Специалисты Роспотребнадзора на очередном брифинге по текущей эпидситуации в регионе отметили, что, пока идет рост заболеваемости, лучше отказаться от проведения праздников.

Начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Сергей Макеев сообщил, что на «горячую линию» ведомства поступают звонки по поводу корпоративов: стоит ли бронировать даты и вносить предоплату? По его словам, никаких мероприятий в регионе не будет.

- Мы внесли 23 ноября в адрес губернатора предложение по вопросам ограничений - никаких дискотек, конкурсов и танцев. Надо по-новому сформулировать поведение на Новый год всем: не проводить и не участвовать. Любое массовое скопление людей ведет к новым заражениям. Лучше проводить все на свежем воздухе и в ограниченном количестве. Ходить в гости тоже не рекомендуется. Все ограничения вводятся для того, чтобы мы после новогодних праздников не получили серьезный подъем заболеваемости, - отметил Сергей Макеев.

Проведение праздников в ресторанах и кафе запрещали до 1 декабря. Пока нового указа губернатора Владимира Сипягина об отмене корпоративов не было. В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что их специалисты только предлагают не проводить праздники, решение, прислушиваться к ним или нет, примет глава региона.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Кто чаще всего болеет коронавирусом во Владимирской области (по осенней статистике Роспотребнадзора):

32% - люди в возрасте 30 - 49 лет и 50 - 64 лет;

21% заболевших - люди старше 65 лет;

7,3% - люди в возрасте 18 - 29 лет;

3,1% - 7 - 14 лет;

1,8% - 15 - 17 лет;

1,6% - год - 6 лет;

0,3% - дети до года.

КСТАТИ

Для пенсионеров режим самоизоляции продлен до 13 декабря. Несмотря на это, они все равно выходят на улицу и ездят в общественном транспорте. С сегодняшнего дня полицейским рекомендовали усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции пожилыми.

Будут усилены проверки и по соблюдению жителями масочного режима в общественных местах. Кроме того, на соблюдение комплекса санитарных мер проверят учреждения здравоохранения и предприятия общепита. Об этом рассказал вице-губернатор Сергей Шевченко.

Журналисты ему задали вопрос: «Почему вы говорите о строгих мерах, когда сами присутствовали на концерте, посвященном Дню матери, без маски? Не увидели и зрителей со средствами защиты. Социальная дистанция также не соблюдалась». Вопрос не случаен – после того, как в Санкт-Петербурге на концерте рэп-исполнителя Василия Вакуленко (Басты) зрители тоже находились без масок и толпой подпевали музыканту, в северной столице ужесточили меры. Сергей Шевченко ответил журналистам, что был в маске, снял ее только в тот момент, когда фотографировался. В зале соблюдалась социальная дистанция — зрители были друг от друга через несколько сидений.