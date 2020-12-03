Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 3 декабря 2020: за сутки в регионе выздоровели 356 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество выздоровевших от коронавируса с каждым днем все больше. И 3 декабря Владимирская область побила новый рекорд по этому показателю. Сразу 356 человек официально признаны здоровыми после того, как заразились Covid-19. Тем не менее, где-то еще около 1300 человек числятся больными.

Кстати, по данным от Роспотребнадзора, за сутки лабораторно подтвержден коронавирус у 140 человек. Это повторение рекорда от 30 ноября. Тогда столько же тестов были признаны положительными. Вот как распределились случаи по районам:

- 40 сл. в г. Владимире,

- по 16 сл. в Гусь-Хрустальном и Муромском районах,

- по 7 сл. в Юрьев-Польском, Ковровском, Вязниковском и Меленковском районах,

- по 6 сл. в Гороховецком и Суздальском районах,

- по 5 сл. в Александровском, Кольчугинском и Камешковском районах,

- по 4 сл. в Собинском и Селивановском районах,

- 3 сл. в Судогодском,

- 2 сл. в Киржачском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 13 656 случаев заболевания (2508 сл. в г. Владимире, 1898 сл. в Гусь-Хрустальном, 1586 сл. о. Муром, 1084 сл. в Ковровском, 682 сл. в Вязниковском, 974 сл. в Александровском, 952 сл. в Петушинском, 597 сл. в Юрьев-Польском, 533 сл. в Собинском, 493 сл. в Кольчугинском, 410 сл. в Суздальском, 369 сл. в Меленковском, 355 сл. в Гороховецком, 318 сл. в Селивановском, 273 сл. в Камешковском, 232 сл. в Киржачском, 223 сл. в Судогодском, 169 сл. в г. Радужном).

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Умерли за сутки двое. Теперь с марта в регионе от коронавируса умерли 335 человек.

Тем временем, департамент здравоохранения рассказал, что с помощью бережливых технологий они смогли увеличить число тестов в сутки в кожвендиспансере. За счет усовершенствования логистических цепочек ПЦР-лаборатории и поставки нового оборудования в диспансер удалось повысить производительность лабораторной службы учреждения. Пропускная способность ПЦР-лаборатории увеличилась с 600 тестов в сутки в начале ноября до 948 исследований в настоящий момент.

Также в поликлинике №1 города Владимира разделили потоки пациентов с инфекционной и неинфекционной патологией, организовали отделение острых респираторных инфекций и улучшили эффективность работы колл-центра.

А еще в департаменте сообщили, что большой популярностью пользуется единый круглосуточный социальный телефон (8-800-450-01-21 и 8-4922-36-28-33). По состоянию на 1 декабря на него обратилось более 6,7 тысячи человек – люди старшего возраста, малообеспеченные граждане, семьи с детьми. В основном, звонившим нужны были консультации по мерам социальной поддержки, а также бесконтактная доставка продуктов питания, лекарств, предметов первой необходимости. Кстати, с марта текущего года пожилым людям, инвалидам, одиноко проживающим пенсионерам, малоимущим гражданам бесконтактно доставлены почти 33,5 тысячи наборов продуктов питания и предметов первой необходимости. Только за прошлую неделю – с 23 по 30 ноября – социальные работники и волонтёры развезли нуждающимся 89 таких наборов.