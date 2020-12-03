Дед Мороз на мотоцикле: гусевчанин устраивает праздник для всех горожан

. Фото: Из личного архива

В детстве сорокадвухлетний Василий Калинин не мечтал стать Дедом Морозом, но, став старше, не раз превращался в волшебного дедушку с бородой, обходил пешком друзей и знакомых, даря праздничное настроение. А год назад эта традиция приобрела новый размах.

- Идея родилась случайно: в прошлом году снега не было. Мы все ждали его, как чуда. Из-за такой серой зимы многие хандрили. Предпраздничного настроения не было. И мы решили создавать его сами, - рассказывает он.

. Фото: Из личного архива

Василий давно увлечен мотоциклами и в бесснежную зиму ездил на них с друзьями. В итоге компания надела новогодние костюмы, села на мотоциклы, взяла елку и поехала отдыхать. К ним подходили люди, танцевали, фотографировались, смеялись. Чтобы и дальше дарить себе и другим новогоднее настроение, Василий с друзьями решил сделать сани Деда Мороза и отправиться на улицы города.

- Упряжкой северных оленей стал квадроцикл, а роль саней Деда Мороза исполнял роль автоприцеп, - вспоминает он. – С помощью знакомых мы собрали 250 сладких подарков и с ними поехали по городу. Встречая на улицах ребятишек – останавливались, и Дед Мороз со Снегурочкой дарили им подарки. Искренняя радость, улыбки людей заряжали и хотелось продолжать. Но второй раз сами мы бы подарки не собрали, обратились за помощью к жителям. И нам помогли и предприниматели, и горожане. Получилось более тысячи новогодних подарков, которые мы дарили не только на улицах, но и отвезли в местный детский дом, - вспоминает Василий, на время превратившийся в Деда Мороза.

Отправляясь в декабрьское мини-путешествие, друзья опубликовали план своего маршрута в соцсетях, указав остановки. И на каждой из семнадцати точек их уже ждали.

- Программы как таковой не было, на каждой остановке все было по обстоятельствам, - рассказывает Василий. – И танцевали, и в «Ручеек» играли. Приятно было получить подарки от ждущих детей и взрослых, например, самодельные открытки. А на одной из остановок нас встретили с термосом с чаем и бутербродами.

В этом году друзья решили продолжить новогоднюю акцию, и Дед Мороз в волшебных санях, которые обновят в этом году, вновь отправится дарить подарки. Василий признается: люди уже ждут необычного Деда Мороза, приглашают его в соседние районы. Друзья надеются, что и в пандемийный год найдутся спонсоры, которые помогут собрать подарки.

- Сейчас сбор средств и помощи немного утих, но надеемся, что все получится. Несмотря ни на что, нас многие поддержали. ДПС тоже отнеслось к нам лояльно, за что им огромное спасибо. Мы понимаем, что нарушаем правила по перевозке людей, но мы принимали все меры предосторожности и соблюдали все ПДД, - отмечает Василий.

. Фото: Из личного архива