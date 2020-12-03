«Нас весной унесло на льдине, а сейчас лед крепкий»: владимирские рыбаки рискуют жизнями из-за улова

Данная табличка только предупреждает рыбаков об опасности, а не запрещает выходить на лед Фото: Валерия ПРОНИНА

Лед не встал, но рыбаки уже сели. И даже гибель одного из них 24 ноября на озере в Петушинском районе не остановила очередной поход за рыбой. Мужчины говорят, что спустя неделю после этого ЧП лед окреп — его толщина считается безопасной. Если так, почему многие рыбаки, увидев проверяющих на Клязьме 2 декабря, бросили удочки и побежали прятаться в кусты?

Зимой рыбачить безопаснее?

Рыбаки сказали, что измеряли толщину льда Фото: Валерия ПРОНИНА

- Испугались штрафов, - говорят чиновники районных администраций, которые выходят в рейды вместе с сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам. - За выход на лед в запрещенных местах их сумма может начинаться от 800 рублей и доходить до 4 тысяч. Список мест, где можно будет ловить рыбу, составляется позже, когда встает лед. Сейчас в любом месте выход опасен.

Рейды проводятся на озерах и прудах каждые выходные, когда рыбаков не сосчитать. Еще два раза специалисты выезжают на неделе. Рыбаки, которых не спугнули инспекторы, рассказали, что убедились в надежности льда — они просверлили лунку и измерили толщину. Но любители ловли не подумали, что в нескольких метрах от них открытая вода — из-за течения середина Клязьмы еще не успела заледенеть.

Сегодня был плохой улов. Любители ловли посмеялись, что рыбу испугали проверяющие и журналисты Фото: Валерия ПРОНИНА

- Мы находимся на затоне реки. Попрыгайте, лед даже не трещит. Толщина — 10 сантиметров. Я ничего не нарушаю, - говорит рыбак Сергей.

- Опасен первый лед, и на него я не выхожу. Сейчас уже все проверено. Тем более мы не выходим к самой реке, где вода не встала, - дополняет его напарник Александр. - Сам не попадал в чрезвычайные ситуации — начал ловить рыбу недавно, когда ушел на пенсию. От знакомых слышал, что весной проваливались. Поэтому я рыбачу зимой, так безопаснее.

Вот только время года на толщину льда не влияет. Тут все дело в перепадах температур. Еще один рыбак Александр Соколов, к которому также подошли проверяющие, рассказал, что его с приятелем унесло на льдине прошлой весной, хотя изначально они были убеждены в прочности.

- Нас унесло на Клязьме в марте. Испугались, хотели вызывать сотрудников МЧС, но растерялись: как объяснить, куда нас занесло? Потом хотели вплавь, но поняли, что мы приближаемся к берегу. Подождали, когда льдину прибьет, и выбрались на сушу, - отметил рыбак.

С собой — веревку с гвоздями

Сегодня был плохой улов. Любители ловли посмеялись, что рыбу испугали проверяющие и журналисты Фото: Валерия ПРОНИНА

В этот рейд любителей ловли не штрафовали — был нюанс: у берега стоял знак «Осторожно! Тонкий лед», который не запрещает находиться на льду, а только предупреждает.

Данная табличка только предупреждает рыбаков об опасности, а не запрещает выходить на лед Фото: Валерия ПРОНИНА

- На этом водоеме серьезных нарушений нет — лед от семи сантиметров и больше, запрещенный знак не установлен. На водоем можно выходить, но бдительность никто не отменял. Ответственность за свою жизнь несут рыбаки, и каждый, кто выходит на лед, должен иметь средства спасения. Например, гвозди на веревке, которые нужно продеть через рукава куртки. Если человек проваливается — он раскидывает руки в сторону, берет по гвоздю и втыкает в лед, потом, подтягиваясь, выбирается, - рассказала госинспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Владимирской области Марина Лобода.

Специалисты напомнили, что прочность льда также можно определить по цвету: голубоватый, с зеленым оттенком – надежный. Белый — вдвое хуже, а на желтоватый ступать нельзя. Опасна рыбалка у берегов, где растут камыши. Там образуются темные пятна, которые засыпает снегом, - это могут быть промоины или полыньи.