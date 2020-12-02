Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 2 декабря 2020: до конца года в регионе откроют еще 250 коек

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Роспотребнадзор обновил данные по суточной заболеваемости коронавирусом. И в этот раз рекорд только по выздоровевшим, что не может не радовать. За последние сутки вылечились от Covid-19 281 человек. При этом у нас в регионе девять умерших. Что касается новых случаев заболевания, то на 10 часов утра лабораторно подтвержден коронавирус у 139 жителей Владимирской области.

Вот как распределились случаи по районам:

- 36 сл. в г. Владимире,

- 18 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 15 сл. в Муромском,

- по 9 сл. в Юрьев-Польском и Ковровском районах,

- по 7 сл. в Александровском, Гороховецком и Кольчугинском районах,

- по 6 сл. в Вязниковском и Собинском районах,

- по 5 сл. в Меленковском и Суздальском районах,

- 4 сл. в Камешковском,

- 3 сл. в Киржачском,

- 2 сл. в Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 13 516 случаев заболевания (2468 сл. в г. Владимире, 1882 сл. в Гусь-Хрустальном, 1570 сл. о. Муром, 1077 сл. в Ковровском, 675 сл. в Вязниковском, 969 сл. в Александровском, 952 сл. в Петушинском, 590 сл. в Юрьев-Польском, 529 сл. в Собинском, 488 сл. в Кольчугинском, 404 сл. в Суздальском, 362 сл. в Меленковском, 349 сл. в Гороховецком, 314 сл. в Селивановском, 268 сл. в Камешковском, 230 сл. в Киржачском, 220 сл. в Судогодском, 169 сл. в г. Радужном).

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Тем временем Елена Утемова во время беседы с депутатами Заксобрания рассказала, что до конца 2020 года в регионе появится еще 250 коек для коронавирусных больных. Они появятся во Владимире, Радужном, Собинке, Меленках и Киржаче.

Так, с 1 декабря было запущено ковид-отделение на 100 коек в больнице №2 города Владимира. Раньше это отделение существовало, как отделение для внебольничных пневмоний. При этом, по словам Елены Утемовой, по факту сюда привозили больных, диагноз по которым был пока не ясен. Впоследствии у 40% пациентов оказывался Covid-19.

Дополнительные койки появятся и в больнице в ЗАТО Радужный. Там планируется открыть 70 коек. Ведутся работы в Собинке, где планируют открыть 30 коек, в Меленках готовятся 10 коек. И еще потенциально 40 коек введут в Киржаче.

Напомним, что по состоянию на 1 декабря специализированный коечный фонд составляет 1656 мест, из них 1169 – с кислородом, 237 – оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, 159 коек – реанимационные. 83 процента из них занято (1369), свободны – 287 коек.