Во Владимирской области муниципалитетам отдадут налог для самозанятых

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Последнее заседание Законодательного собрания было внеочередным, и депутаты почти полностью посвятили его налогам. И понятно почему, в следующем году налоговая система в России меняется, поэтому нужно что-то было привести в сооветствие с федеральным законодательством, а где-то и упорядочить свои налоги.

Так, депутаты ЗС передали еще больше налоговых поступлений на уровень муниципальных бюджетов. С 2021 года увеличиваются отчисления от налога при применении упрощенной системы налогообложения, а с 2022 года полностью передается на уровень городов налог на профессиональный доход (известный в народе как налог на самозанятых).

При этом изначально в ходе проработки документа выяснилось, что поскольку налог на профессиональный доход только введен, непонятно, в какой именно бюджет следует его зачислять. Только из-за этого налог не передали муниципалитетам с 2021 года.

Кроме этого, депутаты приняли закон об установлении пониженных налоговых ставок по «упрощенке» для тех предпринимателей, которые в 2021 году лишатся права применять единый налог на вмененный доход и перейдут на упрощенную систему налогообложения.

- ЕНВД был удобен для предпринимателей, однако теперь он отменен. В связи с этим налоговая нагрузка на предпринимателей вырастет. А из-за пандемии они и так серьезно пострадали. На федеральном уровне была существенно расширена патентная система. И сегодня, чтобы избежать дальнейшего спада делового оборота, мы приняли закон, который позволит предпринимателям воспользоваться этой возможностью – ведь патент считают даже более удобным, чем ЕНВД, - объяснил во время заседания заместитель председателя ЗС Роман Кавинов. – Что касается организаций, то для них вместе с бизнес-сообществом депутаты выработали рекомендации о снижении ставок по «упрощенке». Они будут снижены с 6% до 4% по системе «доходы» и с 15% до 9% — «доходы минус расходы». Это позволит смягчить переход для более чем 1000 организаций.

Причем изначально депутаты раздумывали даже о том, чтобы сделать налоговые ставки еще ниже – 3 и 4 процента соответственно. Однако потом они пришли к выводу, что в таком случае значительная часть бизнесменов просто перейдет на патентную систему вместо «упрощенки». А тогда поступления в бюджет сократятся. Следует также помнить, что право применять сниженную налоговую ставку будут иметь только те предприниматели, у которых доходы от этого вида деятельности составляют не менее 70% от общего дохода.