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Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 1 декабря 2020: глава облздрава выступила за ужесточение коронавирусных ограничений

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 1 декабря 2020 года
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Елена Утемова. Фото департамента здравоохранения.

Елена Утемова. Фото департамента здравоохранения.

Роспотребнадзор обновил данные по числу заболевших коронавирусом за последние сутки. На 11 часов утра в 33 регионе заразились Covid-19 138 человек. Это не рекорд, но все равно много. При этом рекорд установлен по числу выздоровевших. В последний день выписались из больниц аж 243 человека. Умерли от новой коронавирусной инфекции пять жителей Владимирской области (всего – 324).

А вот как распределились случаи по районам области:

- 33 сл. в г. Владимире,

- 16 сл. в Муромском,

- 14 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 9 сл. в Александровском,

- 8 сл. в Юрьев-Польском,

- по 7 сл. в Суздальском, Киржачском и Камешковском районах,

- по 6 сл. в Собинском, Ковровском, Гороховецком и Кольчугинском районах,

- 5 сл. в Вязниковском,

- по 3 сл. в Меленковском и Селивановском районах,

- 2 сл. в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 13 377 случаев заболевания (2432 сл. в г. Владимире, 1864 сл. в Гусь-Хрустальном, 1555 сл. о. Муром, 1068 сл. в Ковровском, 669 сл. в Вязниковском, 962 сл. в Александровском, 952 сл. в Петушинском, 581 сл. в Юрьев-Польском, 523 сл. в Собинском, 481 сл. в Кольчугинском, 399 сл. в Суздальском, 357 сл. в Меленковском, 342 сл. в Гороховецком, 312 сл. в Селивановском, 264 сл. в Камешковском, 220 сл. в Судогодском, 227 сл. в Киржачском, 169 сл. в г. Радужном).

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Тем временем, 30 ноября на внеочередном заседании Законодательного собрания Владимирской области депутаты попросили выступить главу облздрава Елену Утемову. Она должна была дать самую свежую информацию по распространению коронавируса в регионе.

В ходе беседы заместитель председателя ЗС Вячеслав Картухин спросил у нее, каких ограничений не хватает региону. Елена Утемова ответила, что с ее точки зрения более жесткие ограничения должны быть в отношении наших образовательных учреждений и старшего поколения.

- Да, тут моя точка зрения не совпадает с мнением главного санитарного врача в регионе, которая говорит, что дети практически не болеют, - сказала она. - Но кто сопровождает детей? Часто представители старшего поколения. Последних сейчас надо максимально, если уж не запереть, то хотя бы оставить дома. При этом, конечно же, обеспечить их всем необходимым. В Москве же сумели ограничить пенсионеров, заблокировав им транспортные карты. Почему бы и нам не пойти по этому пути.

Также Елена Утемова видит метод борьбы с коронавирусом в увеличении числа автобусов и троллейбусов в часы пик, чтобы в общественном транспорте не было такой давки по утрам и вечерам. Правда, она тут же уточнила, что возможен еще один вариант.

- Либо, если дополнительных машин нет, то надо ограничить число пассажиров лишь сидячими местами, - сказала она.

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