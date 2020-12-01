Для привлечения медиков во Владимирской области готовы выплачивать единовременно миллионы рублей

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Вообще внеочередное заседание ЗС было посвящено больше налогам, однако во время обсуждения повестки депутат от КПСС Иван Алтухов предложил послушать «кого-нибудь» из областной администрации по теме коронавируса, сославшись на то, что он получает море жалоб от людей. Жалобы привычные для нашего времени – фельдшер не идет, скорая не едет, лекарства не получить.

Из драки родилась дискуссия

Это предложение депутата вызвало горячую дискуссию по теме. Так, независимый депутат Сергей Казаков сказал, что нельзя вот так просто взять и потребовать от областной администрации отчета по столь важной теме, как коронавирус. По его словам, людям нужно подготовиться, поэтому инициативу от Алтухова он назвал популизмом.

В ответ Иван Алтухов заявил, что всем известно «с чьих рук кормится Казаков». Эта фраза возмутила уже фракцию КПРФ, которой регулярно достается от представителя другой коммунистической партии. В итоге в конце заседания даже поступило предложение рассмотреть поведение Ивана Алтухова на комитете по этике.

Тем не менее само предложение встретило у почти всех депутатов согласие. И вице-губернатора Аркадия Боцан-Харченко попросили пригласить к концу заседания «кого-то из специалистов по теме» для объективного освещения проблем. И в конце заседания по селектору к депутатам обратилась Елена Утемова, директор департамента здравоохранения. И она действительно рассказала много интересного, но сначала дала некоторый отчет об обстановке в регионе.

- Вторая волна в регионе проходит сложнее, - заметила она. – Это можно увидеть по многим факторам, не только по постоянным антирекордам в статистике. Так в регионе появились пациенты психбольниц, заболевшие коронавирусом. Опять же сейчас пришлось открыть дополнительные койки для беременных с ковидом. В ОКБ теперь есть 20 коек для тяжело больных беременных.

Что касается проблемы тестирования, о которой сейчас все говорят, то, по словам Утемовой, она с прошлой недели уже не так остра, как пытаются показать, и большинство результатов тестов приходят в двухдневный срок.

- Я в курсе, что в ОКБ 29 ноября не было сделано ни одного теста, но сначала я попытаюсь выяснить, поступали ли они вообще в учреждение, а уж потом буду делать выводы, - заявила директор облздрава. – А так у нас охват населения тестированием не хуже российских показателей – 320,4 на 10 тысяч населения.

Пенсионеров запереть! Ну, или оставить дома

Естественно депутаты не ограничились одним докладом и завалили Утемову вопросами. Так заместитель председателя Вячеслав Картухин спросил у нее, каких ограничений не хватает региону. Елена Утемова был предельно откровенно и не стала «миндальничать».

- Более жесткие ограничения должны быть в отношении наших образовательных учреждений и старшего поколения, - сказала она. Да, тут моя точка зрения не совпадает с мнением главного санитарного врача в регионе, которая говорит, что дети практически не болеют. Но кто сопровождает детей? Часто представители старшего поколения. Последних сейчас надо максимально, если уж не запереть, то хотя бы оставить дома. При этом, конечно же, обеспечить их всем необходимым. В Москве же сумели ограничить пенсионеров, заблокировав им транспортные карты. Почему бы и нам не пойти по этому пути.

Также Елена Утемова видит метод борьбы с коронавирусом в увеличении числа автобусов и троллейбусов в часы пик, чтобы в общественном транспорте не было такой давки по утрам и вечерам. Правда, она тут же уточнила, что возможен еще один вариант.

- Либо, если дополнительных машин нет, то надо ограничить число пассажиров лишь сидячими местами, - сказала она.

Наконец, Елена Утемова сказала, что нужно решать кадровую проблему медицины радикальными способами. Для этого областные власти хотят в ближайшее время вынести на обсуждение депутатов ЗС проект закона, по которому городским врачам создадут аналог региональной программы «Земский доктор».

- Чтобы они также могли претендовать на единовременную выплату в размере тех же двух миллионов рублей, на которую сейчас имеют сельские фельдшеры, - сказала она. – Только так мы сможем перетянуть обратно медиков из частных клиник.

Депутаты вроде не против рассмотреть этот законопроект.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Массовая вакцинация от коронавируса начнется не раньше весны следующего года

В департаменте здравоохранения заявили, что несмотря на то, что в регион поступили 1100 доз вакцины от Covid-19, массовой вакцинации ждать в этом году не стоит. Пока будут прививать лишь группу риска – врачей, педагогов. Вон даже полицию, которая также просила привить их сотрудников, пока просят подождать.

- Так что массовая вакцинация в регионе начнется не раньше следующего года. Наверное, ближе к концу первого квартала 2021 года, - сказал Елена Утемова.