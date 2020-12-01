Владимирские художники представили картины, на которых показали свое отношение к закрытым границам

Екатерина Пакина, Алина Власова, Дмитрий Иванов, Юлия Лейя. (слева направо) Фото: Валерия ПРОНИНА

Часть из них была написана во время путешествий, другая — в период самоизоляции. Организаторы - Алина Власова и Юлия Лейя — отмечают, что посетители выставки могут проследить, как меняется отношение к привычным вещам: если раньше любой мог оформить визу и путешествовать по миру, то сейчас многие страны полностью закрыты для въезда — билет на самолет не купишь ни за какие деньги.

Работы Юлии Фото: Валерия ПРОНИНА

- Идея сделать такую выставку у меня появилась еще летом. А Алина Власова поддержала и взялась за организацию данного мероприятия. Работать над этой идеей начали мы в начале осени. Я как раз вернулась на эвакуационном рейсе из Бомбея. Я путешествовала по Индии, и так вышло, что в это время стала распространяться коронавирусная инфекция. В Бомбее пришлось остаться на три месяца. Опыт был тяжелым: одно дело жить у океана, другое — в мегаполисе, где риск заразиться высок. Спасала живопись: буквально за два дня до закрытия торговых центров, я купила холсты, краски и кисти. Написала несколько картин и успешно продала через интернет местным жителям и одной русской девушке. Это дало мне финансовую подпитку, ведь я не знала, когда смогу вернуться в Россию, - рассказала Юлия Лейя.

Картины Алины Фото: Валерия ПРОНИНА

Юлия представила пять работ, которые были написаны у океана и гор в Непале. Другой художник - Алина Власова — показала уже свои размышления на тему мнимой стабильности в условиях нового времени. Лицом этой выставки стала ее картина «Все включено». На ней изображена девушка в бассейне, в левом углу — вышивка узнаваемых брендов. Девушка на изображении ни о чем не задумывается, она просто отдыхает. Но сзади происходит нефтедобыча - знак того, что все развлечения и дорогой отдых могут оборваться в любой момент. Так же представлены другие картины-размышления, выполненные в сложной авторской технике.

- Художникам важна «насмотренность» и пища для размышлений. В путешествиях лучше всего рождаются идеи для будущих картин. Так мое пребывание в Сингапуре несколько лет назад только сейчас, при закрытых границах, вылилось в представленную серию «Последний день в раю», - объяснила Алина Власова.

Мечты о Южной Корее Екатерины Пакиной Фото: Валерия ПРОНИНА

Мечтам о Южной Корее посвящены работы третьей художницы Екатерины Пакиной. На флаге этой страны изображен символ Инь-Ян. Поэтому, помимо красивых высоток, на картинах Екатерины — двое влюбленных. Правда, пока они не могут быть вместе.

- Когда услышала тему выставки, я подумала о городе мечты и образе двух влюбленных, которые находятся на расстоянии, - говорит Екатерина. - Для меня город мечты — Сеул. Когда ситуация в мире улучшится, я обязательно туда поеду.

Одна из картин Дмитрия Иванова Фото: Валерия ПРОНИНА

Дмитрий Иванов написал серию «Путевой дневник» - все, что изображено на картинах, он видел сам. Холст с мальчишками появился после прогулки в Говардхане, когда они пытались вручить букет цветов туристам. А индийская цветочница, которая стала олицетворением материнской любви, - после встречи с ней в лавке цветов. Там, в Северном Гоа, осталась висеть большая версия этого портрета.

КОНКРЕТНО

До 5 декабря можно прийти на выставку или посмотреть экспозицию онлайн Фото: Валерия ПРОНИНА

Выставка работает до 5 декабря. Перед посещением нужно зарегистрироваться. Адрес: Владимир, ул. Дворянская, 27А, 1 корпус, 2 этаж, 214 кабинет.

Онлайн-экспозицию можно посмотреть здесь.