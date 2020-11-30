Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 30 ноября 2020: медикам предлагают загадывать желания и пройти реабилитацию

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тяжело начинается неделя. Такие мысли возникают, если посмотреть статистику по коронавирусу от 30 ноября. По всем направлениям у нас ухудшение показателей. А по числу заболевших и вовсе очередной анти-рекорд. На 10 часов утра лабораторно подтверждено 140 новых случаев Covid-19.

При этом в понедельник в регионе заметно уменьшилось число выздоровевших. Последнюю неделю у нас ежедневно выздоравливали от коронавируса по 200 с лишним человек. Однако 30 ноября выписались из больниц или закрыли больничный лишь 126 человек.

Кроме того, за сутки в статистику по смертности от коронавируса добавилось еще шесть человек. Теперь в регионе за все время пандемии числится 319 умерших.

Тем временем в регионе всячески стараются подбодрить и помочь медикам, которые сейчас из-за коронавируса находятся в постоянном напряжении. Так, специалисты ОНФ собирают мечты от медиков. Их врачи должны записать, а потом опустить письмо в коробку общественников. Ящик будут возить по всем медучреждениям области. В каждом он простоит неделю. На данный момент общественники уже обрадовали подарками двоих врачей. Пока коробка будет находиться в больнице №5 города Владимира, через неделю ее перевезут в Областную станцию переливания крови.

Общественники говорят, что пожелания будут исполнять каждый месяц. Письма о квартирах и машинах не рассматриваются — активисты просто не найдут таких спонсоров. С предпринимателями связываются в тот момент, когда ящик открыт и найдены конкретные и выполнимые желания. Например, если медик хочет прыгнуть с парашютом, общественники свяжутся с аэроклубом и договорятся о бесплатном прыжке. Если желанием будет фотосессия, то волонтеры обойдут студии и найдут фотографов.

А вот представители областной Палаты защиты прав пациентов начали оказывать психологическую помощь врачам. В штате организации для этого есть четыре психотерапевта. Записаться на тренинг может любой медик региона. Подробности можно узнать по телефону: 8(920)624-24-00.