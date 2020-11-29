Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 29 ноября 2020: в больницах региона хватает аппаратов ИВЛ

фото департамента здравоохранения Владимирской области

29 ноября во Владимирской области лабораторно подтверждено 137 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего случаев во Владимире - 31. На втором месте - Гусь-Хрустальный с 16 случаями , на третьем - Муромский район с 15 случаями. По 8 случаев в Суздальском, Кольчугинском, Вязниковском районах, по 7 случаев в Ковровском, Юрьев-Польском районах, 6 случаев в Александровском, по 5 - в Собинском, Меленковском и Камешковском районах, по 4 - в Гороховецком, Киржачском районах, 3 случая в Селивановском и в Петушинском районах, по 1 - в Судогодском районе и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 13 099 случая заболевания (2364 сл. в г. Владимире, 1835 сл. в Гусь-Хрустальном, 1526 сл. о. Муром, 1054 сл. в Ковровском, 657 сл. в Вязниковском, 952 сл. в Петушинском, 945 сл. в Александровском, 565 сл. в Юрьев-Польском, 510 сл. в Собинском, 471 сл. в Кольчугинском, 386 сл. в Суздальском, 350 сл. в Меленковском, 331 сл. в Гороховецком, 306 сл. в Селивановском, 251 сл. в Камешковском, 220 сл. в Судогодском, 214 сл. в Киржачском, 162 сл. в г. Радужном).

За сутки выздоровел 221 человек, новых смертельных случаев не зафиксировано.

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В реанимациях Владимирской области сейчас задействовано всего 20 процентов аппаратов искусственной вентиляции легких для помощи пациентам с тяжелыми формами коронавируса.

- Мы можем констатировать, что количество аппаратов ИВЛ, которое у нас на сегодняшний день существует, вполне достаточно для оказания медицинской помощи пациентам. Дополнительно поступили 70 аппаратов ИВЛ из той закупки, которую производила Областная клиническая больница еще в первом полугодии. Сейчас ведется работа по приемке этих дополнительных аппаратов. Также аппараты ИВЛ закупаются по нацпроекту для оснащения Областной клинической больницы по «сосудистой» программе. Они могут быть использованы как аппараты для инвазивной вентиляции легких, так и для неинвазивной вентиляции. Если сатурация падает ниже 93 – это показания для того, чтобы ему дали возможность дышать кислородом с определенной скоростью. Если это неэффективно, пациента на кислороде укладывают в прон-позицию. Дальше этап перед переходом на инвазивную вентиляцию легких, которая является крайней жизнеспасающей мерой, есть еще этап неинвазивной вентиляции, которую можно проводить с использованием аппаратов ИВЛ, - рассказала директор облздрава Елена Утемова.

Кроме того, было принято решение о временном сокращении коек для больных коронавирусом. Это вызвано проведением работ по выделению 20 коек в стенах Областной клинической больницы в обособленный блок для беременных и рожениц со среднетяжелым и тяжелым лечением коронавируса.