Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 28 ноября 2020: в регионе ограничили работу фуд-кортов и запретили дискотеки

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владимирской области уже давно нет ни дня, чтобы не было какого-то рекорда, связанного с коронавирусом. Вот и 28 ноября было обновлено сразу два показателя — по числу заболевших за сутки и по числу выздоровевших.

На 11 часов утра 28 ноября лабораторно подтверждено было 135 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. При этом выздоровели 231 человек. И в статистике на сегодня нет ни одного умершего.

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Тем временем, в регионе ввели новые ограничения. До 29 декабря фуд-корты в торговых центрах и торгово-развлекательных центрах (комплексах) могут работать только при определенных условиях:

- дистанция между посетителями должна быть не менее полутора метров;

- на одного посетителя, сидящего за столиком, приходится не менее четырех квадратных метров;

- с понедельника по пятницу принимают максимум 50 от возможного количества посетителей, а в выходные – не более 30.

До 29 декабря в кафе и ресторанах запрещено проводить дискотеки, конкурсы и караоке, а подростки до 16 лет до этой же даты без сопровождения родителей или иных законных представителей не могут приходить в торговые центры, в том числе и на фуд-корты. Также до 15 декабря приостановлена работа детских развлекательных центров и игровых комнат. Могут работать развлекательные аппараты, если их постоянно дезинфицируют и расстояние между ними – не менее полтора метра.

Ну, и вновь внесены изменения в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности». Для жителей старше 65 лет вновь продлили ограничительные меры до 13 декабря, в частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции. Выйти из дома пенсионеры могут только для похода к врачу, чтобы выгулять животных не дальше 100 метров от дома и пойти в ближайший магазин или аптеку.

Также в регионе продолжается доставка продуктов питания и предметов первой необходимости пожилым владимирцам, которые находятся на самоизоляции. Обратиться за ней можно круглые сутки по телефонам: 8(4922)36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112. В Службу срочной социальной помощи можно бесплатно позвонить с городского телефона по короткому номеру 128 или с мобильного телефона – по номеру 8-800-100-81-28. Кроме того, социальные работники помогают пожилым людям на дому – убираются, готовят, убирают, помогая почти семи с половиной тысячам жителей области.