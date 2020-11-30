Белый, серый, золотой: каким видят Владимир школьники

. Фото: Александр УТКИН

Общественники встретились с учениками детского технопарка «Кванториум», обсудили с ними будущее города и попросили ответить на несколько вопросов: чем славится Владимир, какие у него преимущества и недостатки, с каким цветом ассоциируется город, чтобы вы показали здесь друзьям из другой страны. А потом попросили ответить на эти же вопросы своих подписчиков в соцсетях, средний возраст которых – 29,6 лет.

Взгляд подростков

Каким видят древний город ученики, средний возраст которых – 14,7 лет? У большинства школьников (20,4%) Владимир ассоциируется с достопримечательностями, на втором месте (11,4%) – ассоциации с историей, на третьем месте (чуть больше 9%) – храмы, а известен он благодаря все тем же достопримечательностям (41,9%), историческим личностям (19,3%) и Золотому кольцу (16,1%). Цвета областной столицы, по версии ребят, белый (25,7%), серый (17,1%) и желтый/золотой/охра (17,1%).

Чтобы стать крутым городу не хватает мелочей: удобного транспорта (18,9%), развлечений (18,9%), жителей (8,1%), а среди его недостатков ученики перечислили архитектуру и городскую среду (23,5%), транспорт (11,8%), отсутствие работы и перспектив (11,8%). Впрочем, преимущества по версии школьников тоже есть: история и географическое положение (по 11,4%) и опять же достопримечательности (8,6%).

Последние и готовы ребята показать друзьям из другой страны. 33,4% поведут их в Золотые ворота, 22,3% - в парки и столько же – в центр города. Кстати, если верить опросу, свое свободное время ребята не проводят, осматривая храмы и памятники. Большинство остается дома или около дома – 48,1%, по городу гуляет 16,2%, а в «Кванториум» идут 8,1%. Связывать свое будущее с древним городом большинство школьников не планирует – таких набралось больше половины (56,3%), четверть ребят готовы остаться здесь, а 18,7% еще не определились.

Пора по барам

Ответы взрослых респондентов отличались не сильно. Владимир у них также ассоциируется с историей, а еще с компактностью и конкретно Золотыми воротами. Известен, по мнению взрослых, он стал, благодаря истории и историческим памятникам (35,1%). Причем 16,2 процента опрошенных посчитали, что о Владимире знают лишь благодаря Суздалю и храму Покрова на Нерли.

А вот цвет у города для большинства взрослых уже черный или серый (23,4%), на втором месте – зеленый и желтый/золотой (по 20%). Чего городу не хватает больше, решить взрослые не смогли. Ответы разделились поровну: грамотного управления, активности и грамотной планировки с благоустройством (за каждый вариант проголосовало по 19%). Среди преимуществ города взрослая аудитория назвала географическое положение, компактность и природу, а среди недостатков – сферу ЖКХ и общую неухоженность, транспортную и пешеходную инфраструктуру, планировку.

Гостям из другой страны подписчики готовы показать памятники архитектуры вместе с храмами (30%), остальные поведут в центр города и в бары. Свободное время взрослые тоже в большинстве проводят дома, на втором месте по популярности – кафе, кофейни, бары, на третьем – центр города. Связать свое будущее с Владимиром тоже готовы не все. Однозначно «да» ответило только 39,1%.

Общественники отмечают: результаты опросов нельзя назвать релевантными — слишком маленькая выборка, но интересные выводы сделать можно. Большинство респондентов разных возрастов не готовы связать свою жизнь с городом или сомневаются, стоит ли тут оставаться, но школьники настроены решительнее. Все отмечают роль истории, но не достижения последних лет, выделяют примерно одни и те же недостатки. И у большинства владимирцев нет места, где они бы могли отдыхать от дома и от работы.