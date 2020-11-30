В Юрьевце застройщик нового квартала укладывал дорогу в снег

Фото из группы "Подслушано Владимир" в ВКонтакте.

В социальных сетях активно обсуждают фотографию, сделанную несколько дней назад, на которой видно, как укладывают асфальт, несмотря на снег и дождь. И не просто латают ямы, а делают полноценную дорогу на улице Гвардейская в микрорайоне Юрьевец.

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни возмущены произволом дорожников — сначала укладывают асфальт в снег, а потом удивляются, почему он «не приживается» в областном центре. Другие же говорят, что ничего ужасного в этой ситуации нет, на дворе XXI век, и современные технологии позволяют это делать.

К слову, отчасти это правда. Асфальт можно укладывать несколькими способами – горячим, холодным и литым. Горячий способ актуален при строительстве новых дорог, ремонтных работах со снятием старого асфальта, когда температура воздуха на улице должна быть выше +5 градусов и без осадков. Холодный способ выбирают при ямочном ремонте. Работы могут вестись даже в мороз. Холодный асфальт можно укладывать и в дождь, но яма должна быть хорошо высушена. И, наконец, литой способ укладки асфальта, который можно применять в дождь (не ливень), в снег и при температуре до -10 градусов. Способ довольно дорогостоящий, поэтому его применяют лишь в экстренных ситуациях.

Остается один вопрос — укладывали ли асфальт на улице Гвардейская именно литым способом или дорожники все же нарушили технологию?

- Строительством внутриквартальной дороги занимается застройщик, и не в нашей юрисдикции устраивать проверки. Дело в том, что дорога делалась в рамках благоустройства прилегающей территории при строительстве дома. А до этого момента мы не вправе вмешиваться. Зато на место может и должен выехать Госстройнадзор Владимирской области, - подчеркнул Игорь Ефремов, официальный представитель мэрии.

Однако оперативно добиться комментария у областного ведомства не вышло — работает оно по запросу. Запрос мы отправили, как только областные чиновники нам ответят, мы сразу же опубликуем их ответ.