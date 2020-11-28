От мастер-классов по приготовлению шоколада до прыжков с парашютом: владимирские общественники исполнят мечты медиков

В течение недели ящик будет находиться в пятой поликлинике.

Чтобы поддержать медиков, у которых из-за сложной эпидобстановки увеличилась рабочая нагрузка, владимирские активисты ОНФ организовали новый проект #МечтайНаЗдоровье. Врачи и весь медицинский персонал больниц должны написать о своих мечтах и опустить письма в коробку общественников. Ящик будут возить по всем медучреждениям области. В каждом он простоит неделю. На данный момент общественники уже обрадовали подарками двоих врачей.

Правда, они лично не писали пожелания. Это сделали за них дети в преддверии Дня матери. Один ребенок загадал, чтобы мама - заместитель главврача больницы №5 города Владимира Елена Салова - просто отдохнула и провела день с ним. Активисты подарили семье сертификат на посещение банно-оздоровительного комплекса.

- Нам действительно сейчас непросто: рабочий день в связи с пандемией коронавируса давно ненормированный. Одних пациентов приходится обслуживать в стенах поликлиники, других — осматривать амбулаторно. Количество времени, которое мы можем провести с детьми, значительно уменьшилось. Когда мне стали вручать подарок, я даже не знала, что там и зачем. Было неожиданно, навернулись слезы, - сказала Елена Салова.

Вручение сертификата Елене Саловой.

Еще одна обладательница подарка — врач-терапевт больницы №2. Многодетной маме подарили сертификат на посещение мастер-класса по изготовлению шоколада. Общественники уверены, что это поможет хотя бы на день отвлечься от повседневной рутины.

- В день принимаем по 30-40 человек. Это приличные цифры. Конечно, устаем, ведь нужно помочь всем, - отметила врач-терапевт Ирина Барышникова. - Думаю, выберем день с младшим сыном и научимся готовить шоколад.

Общественники говорят, что пожелания будут исполнять каждый месяц. Письма о квартирах и машинах не рассматриваются — активисты просто не найдут таких спонсоров. С предпринимателями связываются в тот момент, когда ящик открыт и найдены конкретные и выполнимые желания. Например, если медик хочет прыгнуть с парашютом, общественники свяжутся с аэроклубом и договорятся о бесплатном прыжке. Если желанием будет фотосессия, то волонтеры обойдут студии и найдут фотографов.

Коробку будут возить по всем больницам.

- Наша главная задача - продолжать поддерживать врачей, медсестер, младший врачебный персонал в это тяжелое время. На наши призывы о помощи откликнулся социально ориентированный бизнес, он и будет, в большинстве случаев, помогать в исполнении желаний, - объяснила глава Исполкома ОНФ во Владимирской области Виктория Дерипаско.

Пока коробка будет находиться в больнице №5 города Владимира, через неделю ее перевезут в Областную станцию переливания крови. Владимирские активисты отмечают, что их идею должны поддержать и другие регионы.