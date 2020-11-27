Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 27 ноября 2020: вакцинация от Covid-19 будет проводиться лишь в шести больницах

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Во Владимирской области новый рекорд по заболевшим коронавирусом за сутки. На 10 часов утра 27 ноября в регионе лабораторно подтвержден 131 случай заболевания Covid-19. При этом много и выздоровевших – 225 человек. Умерли трое жителей 33 региона.

А вот как распределились случаи заболевания по районам:

- 26 сл. в г. Владимире,

- 18 сл. в Муромском,

- 16 сл. в Гусь-Хрустальном,

- по 8 сл. в Вязниковском и Киржачском районах,

- 7 сл. в Александровском,

- по 6 сл. в Гороховецком и Ковровском районах,

- по 5 сл. в Суздальском, Селивановском, Кольчугинском и Камешковском районах,

- по 4 сл. в Меленковском, Юрьев-Польском и Собинском районах,

- 3 сл. в г. Радужный,

- 1 сл. в Судогодском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 12 827 случаев заболевания (2308 сл. в г. Владимире, 1804 сл. в Гусь-Хрустальном, 1495 сл. о. Муром, 1039 сл. в Ковровском, 946 сл. в Петушинском, 930 сл. в Александровском, 643 сл. в Вязниковском, 553 сл. в Юрьев-Польском, 499 сл. в Собинском, 457 сл. в Кольчугинском, 371 сл. в Суздальском, 339 сл. в Меленковском, 320 сл. в Гороховецком, 299 сл. в Селивановском, 242 сл. в Камешковском, 217 сл. в Судогодском, 205 сл. в Киржачском, 160 сл. в г. Радужном).

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Тем временем, в департаменте здравоохранения определились с местами, где будут прививать от коронавируса. В ближайшее время в область должны поступить 1100 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Храниться вакцина может лишь в специальных морозильниках. Поэтому делать прививки будут не во всех больницах, а только в шести учреждениях региона: в Петушках, Александрове, Коврове, Муроме, Гусь-Хрустальном и Владимире (городская больница №5).

- Там будут организованы иммунологические комиссии, которые будут отбирать пациентов для проведения вакцинации, отслеживать их состояние в течение трех недель после введения первой дозы. И если все пройдет нормально, то пациентам введут вторую дозу и будут наблюдать их еще три недели. После чего будет контролироваться появление защитных антител, - рассказала Елена Утемова.

К слову, у 42 медиков, которым уже сделали прививку от коронавируса, антитела в крови появились. Массовое поступление вакцины ждут в первые зимние месяцы.

Также департамент здравоохранения отчитался о том, сколько одиноких пенсионеров, малоимущих и семей с детьми обратились за помощью в единый центр по приему и обработке вызовов системы «112», а также единый круглосуточный социальный телефон 8-800-450-01-21 или (4922) 36-28-33. Сделали это к 25 ноября 6600 человек (это 20 обращений ежедневно). Люди просили доставить продукты, а также просили приехать волонтеров, чтобы сделать какую-либо работу по дому, и заказывали психологическую помощь.

А еще в регионе прошла проверка медучреждений, где хранятся кислородные баллоны для пациентов, проходящих лечение от коронавирусной инфекции. И не везде все оказалось нормально. Так, в центральной городской больнице Коврова проверяющие наткнулись на разрушенное покрытие разгрузочной площадки – рампы для безопасного перемещения кислородных баллонов. В Муромской городской больнице необходимо оборудовать временное помещение для хранения баллонов, так как они находятся под открытым небом и не защищены от непогоды и механических воздействий. В Гороховецкой ЦРБ автомобиль, в котором перевозят кислородные баллоны, не оборудован должным образом. В Кольчугинской ЦРБ комиссия пришла к выводу, что необходимо приобрести спецтележку для перевозки кислородных баллонов по территории больницы и отремонтировать эстакаду, на которой установлена рампа. В Александровской районной больнице есть ряд замечаний по хранению пустых баллонов. Они должны стоять в специальном месте или в сваренных клетках. К количеству и качеству самих кислородных баллонов у проверяющих претензий не возникло.